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أخبار مصر

السيسي ورئيس وزراء النرويج يشهدان التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويوناس جار ستور رئيس وزراء النرويج التوقيع على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين. 

وشارك الرئيس السيسي، بالعاصمة النرويجية "أوسلو"، في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة "يوناس جار ستور" رئيس الوزراء النرويجي، وذلك على شرف الرئيس تكريمًا للرئيس السيسي في مستهل زيارته إلى النرويج في إطار جولة الرئيس  الأوروبية.
 

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