عمومية الغد توافق على تعديلات اللائحة الداخلية للحزب

وافقت الجمعية العمومية لـ حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب التى انعقدت بالمقر المركزي لحزب الغد وبحضور 300 عضو من 12 محافظة، حيث استعرض رئيس الحزب المهندس موسى مصطفى موسى فى كلمته ثوابت الحزب الوطنية التى ينطلق منها الحزب ولا يحيد عنها ابدا وفى مقدمتها حرية مصر وحرية المصريين وتمسك الحزب بقيم العدالة الاجتماعية وقيم الوحدة الوطنية بإعتباره حزبا ليبراليا مصريا ينطلق من ثوابت حركة المصريين الوطنية.

السياسة العامة للحزب وتوجهاته الاساسية

كما استعرض "موسى" السياسة العامة للحزب وتوجهاته الاساسية ودور الحزب فى دعم الدولة الوطنية المصرية ومؤسساتها وأجهزتها وتوجهات الحزب لدعم السيد رئيس الجمهورية الحالى والحكومه كما استعرض الجهود التى تمت فى الفترة السابقة وشكر الحاضرين على كل مابذلوه من جهد من اجل رفعه الحزب والحفاظ على استمراره ودعى الحاضرين لاستكمال مسيرة الحزب الوطنية دون كلل ودون ملل وتمسكهم بالعطاء الوطنى فى مواجهة التحديات الجسام الداخلية والخارجية فى هذه المرحلة الحساسة من عمر الوطن.

مقترحات تعديل اللائحة الداخلية على اعضاء الجمعية

وأضاف سمير عليوة نائب رئيس الحزب للشئون القانونية مقترحات تعديل اللائحة الداخلية على اعضاء الجمعية حيث وافق عليها الحاضرون بالإجماع، ومنها عدم تحديد مرات تقدم رئيس الحزب للترشح لرئاسة الحزب.

وعرض محمود موسى نائب رئيس الحزب للمحافظات تقرير الحالة الحزبية للحزب بمختلف محافظات الجمهورية والمقرات التى افتتحت خلال العام الحالى فى محافظات الجيزة والغربية دمياط وشرق القاهرة وافتتاح مقر محافظة الدقهلية يوم 27 ديسمبر القادم يليه افتتاح مقر محافظة سوهاج.

قدم جدول أعمال الجمعية العمومية عادل عصمت نائب رئيس الحزب للتدريب والتثقيف والمستشار السياسى للحزب كما تقدم بمقترح إضافى لأعضاء الجمعية باستثناء الرئيس الحالى للحزب على أن يكون رئيسا للحزب مدى حياته واستعرض مبررات المقترح ومنطلقاته وفؤائده الحزبية، وقد وافق أعضاء الجمعية بالإجماع على مقترحه.

وتوالت الكلمات من معظم قيادات الجمعية العمومية للحزب لتأييد تعديلات اللائحة الداخلية وتأييد المهندس موسى مصطفى موسى فى رئاسته للحزب وتأييد سياسة الحزب العامة الداعمة للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته وتأييد الحزب فى نشر ثقافة المواطنة والوحدة الوطنية ومكافحة كافة النعرات الطائفية والدينية والعرقية وغيرها حفاظا على تماسك النسيج الوطنى والوحدة الوطنية المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.