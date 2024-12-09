تداول 18 ألف طن و1011 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1011 شاحنة و63 سيارة.

معدل تداول الحاويات في موانئ البحر الأحمر

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 492 شاحنة و52 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع، 519 شاحنة و21 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين الحرية وAlcudia Express فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Alcudia Express وغادرت السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 2800 طن بضائع و269 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1609 راكب بموانيها.



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