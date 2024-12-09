الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 18 ألف طن و1011 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1011 شاحنة و63 سيارة.

معدل تداول الحاويات في موانئ البحر الأحمر

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 492 شاحنة و52 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع، 519 شاحنة و21 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين الحرية وAlcudia Express فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Alcudia Express وغادرت السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 2800 طن بضائع و269 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1609 راكب بموانيها.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات حركة الصادرات

مواد متعلقة

تداول 38 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول 13 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول 40 ألف طن بضائع و811 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

تداول 37 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول 25 ألف طن بضائع و756 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

تداول 14 ألف طن و787 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول 17 ألف طن بضائع و789 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

يمهل ولا يهمل، ساويرس يعلق على سقوط بشار الأسد ويرد على سورية بشأن مصر

المحيطات تحتفظ بذاكرتها لمدة تتراوح بين عقد وعقدين

مشاهد إنسانية ومأساوية في حادث انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)

تعزيز التعاون الاقتصادي وأزمات سوريا وغزة تتصدر مباحثات السيسي وقادة النرويج

موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

اتحاد العاصمة الجزائري يصدر بيانا رسميا بشأن أحداث مباراة جاراف السنغالي

منوعات

المزيد

المحيطات تحتفظ بذاكرتها لمدة تتراوح بين عقد وعقدين

الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على شبكة احتيالية يديرها إسرائيليان

بالسكتة القلبية، وفاة 6 أشخاص في تصادم سفينتين بـ كوريا الجنوبية

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 8-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 8-12-2024

المزيد

انفوجراف

بمرتبات تصل لـ 15 ألف ريال، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم عدد الملائكة التي تأتي بجهنم يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية