المطرب أحمد جمال يسهم في إنقاذ طفلين يحتاجان لزراعة قلب ويناشد الدكتور مجدي يعقوب لإنقاذهما (فيديو)

حاول الفنان أحمد جمال أن يسهم في إنقاذ طفلين حالتهما خطيرة ويحتاجان إلى زراعة قلب حسب ما أكدت والدتهما.

أحمد جمال يساعد سيدة تحاول إنقاذ أبنائها

وقال أحمد جمال من خلال فيس بوك:" من شوية شوفت استغاثة أم لطفلين حالتهما خطرة جدا ومحتاجين زرع قلب حسب وصفها لحالتهما. أتمنى من مؤسساتنا الخيرية أو معهد القلب أو مستشفى الدكتور مجدي يعقوب النظر بعين الرحمة والعطف على الأم اللي محتاجة مساعدة لعل وعسى نكون سبب كلنا في شفاء أطفالها وربنا يجازيكم كل خير".

وخرجت سيدة في بث مباشر عبر فيس بوك وهي منهارة من البكاء وتطلب من الجميع يساعدها في الوصول إلي الدكتور مجدي يعقوب، نظرًا لحالة أبنائها الصعبة مشيرة إلى أنهم يحتاجون عملية زرع قلب، وردت:" عيالي بتضيع مني".

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