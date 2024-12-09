مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة منها الإنجليزي والإيطالي.



الدوري الإنجليزي الممتاز



وست هام يونايتد مع وولفرهامبتون 10 مساء

الدوري الإسباني الدرجة الأولى



خيتافي مع إسبانيول 10 مساء





الدوري الإيطالي

مونزا مع أودينيزي 9.45 مساء







الدوري التركي الممتاز



غازي عنتاب مع تشايكور ريزا سبور 7 مساء

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