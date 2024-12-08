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رياضة

هيثم فاروق يشيد بأحمد فتوح، أفضل لاعبي الزمالك أمام إنيمبا

أحمد فتوح لاعب الزمالك،
أحمد فتوح لاعب الزمالك، فيتو

الزمالك، أشاد هيثم فاروق مدافع الزمالك ومنتخب مصر الأسبق بالمستوى الذي ظهر عليه أحمد فتوح لاعب الزمالك، خلال مباراة فريقه أمام إنيمبا النيجيري، التي انتهت قبل قليل، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال هيثم فاروق في تصريحات خلال الأستوديو التحليلي الخاص بالمباراة على شبكة بي إن سبورت، إن أحمد فتوح قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الزمالك، وكانت كل تمريراته سليمة، إلى جانب أنه لم يفقد الكرة في كل الكرات المشتركة إلا مرتين فقط، واعتبره رجل المباراة بلا منازع.

هيثم فاروق، فيتو
هيثم فاروق، فيتو

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام إنيمبا النيجيري

فرط فريق الزمالك في فوز سهل على إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2، في المباراة جمعت الفريقين باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم الزمالك بثنائية عن طريق التونسي سيف الجزيري في الدقيقة 32، وضاعف الفلسطيني عمر فرج النتيجة في الدقيقة 39، فيما عاد فريق إنيمبا وسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق إيفيني، فيما تعادل للفريق النيجيري بالدقيقة 57 عن طريق تصويبة قوية.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا 

1- الزمالك 4 نقاط 

2- المصري 3 نقاط

3- إنيمبا نقطة

4- بلاك بولز بدون نقاط

ويواجه المصري نظيره بلاك بولز الموزمبيقي بعد قليل في إطار الجولة الثانية.

 

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