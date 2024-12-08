نظام جديد لتحديد أسعار الأتوبيس الترددي.. هكذا سيتم حساب تكلفة الركوب

أسعار تذاكر الأتوبيس الترددى، بدأت الجهات المشرفة على مشروع الأتوبيس الترددى في وضع مخطط الأسعار الخاص بالمشروع، فيما يخص خطة، أسعار تذاكر الأتوبيس الترددى.



اقتراب تشغيل الأتوبيس الترددي.. الأسعار تحدد بحسب عدد المحطات

وقال مصدر مسئول إن اسعار التذاكر سيتم حسابها بناء على عدد المحطات التى يستقلها الراكب، ولن تكون هناك تذكرة موحدة أو سعر موحد، ولكن الأسعار ستكون بناء على عدد المحطات.

وفيما يخص أسعار تذاكر الاتوبيس الترددى يجرى دراسة مقترحين: الأول هو أن تكون بنظام عدد المحطات بشكل كامل، والنظام الثانى يتم حسابها بنظام القطاعات، على أن يكون كل قطاع عبارة عن 8 إلى 9 محطات، وفى حالة تخطى عدد محطات القطاع يدفع الراكب ثمن القطاعين.

من ناحية أخرى بدأت وزارة النقل في تركيب المصلقات التعريفية على المحطات، وعلى خط سير الأتوبيس الترددى، تمهيدا لبدء تشغيل المشروع خلال الفترة المقبلة.

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