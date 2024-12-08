الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نظام جديد لتحديد أسعار الأتوبيس الترددي.. هكذا سيتم حساب تكلفة الركوب

الاتوبيس الترددى
الاتوبيس الترددى

أسعار تذاكر الأتوبيس الترددى، بدأت الجهات المشرفة على مشروع الأتوبيس الترددى في وضع مخطط الأسعار الخاص بالمشروع، فيما يخص خطة، أسعار تذاكر الأتوبيس الترددى.


اقتراب تشغيل الأتوبيس الترددي.. الأسعار تحدد بحسب عدد المحطات

وقال مصدر مسئول إن اسعار التذاكر سيتم حسابها بناء على عدد المحطات التى يستقلها الراكب، ولن تكون هناك تذكرة موحدة أو سعر موحد،  ولكن الأسعار ستكون بناء على عدد المحطات.  

وفيما يخص أسعار تذاكر الاتوبيس الترددى يجرى دراسة مقترحين: الأول هو أن تكون بنظام عدد المحطات بشكل كامل، والنظام الثانى يتم حسابها بنظام القطاعات، على أن يكون كل قطاع عبارة عن 8 إلى 9 محطات، وفى حالة تخطى عدد محطات القطاع يدفع الراكب ثمن القطاعين.  

من ناحية أخرى بدأت وزارة النقل في تركيب المصلقات التعريفية على المحطات، وعلى خط سير الأتوبيس الترددى، تمهيدا لبدء تشغيل المشروع خلال الفترة المقبلة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأتوبيس الترددي أسعار تذاكر الاتوبيس الترددى مشروع الأتوبيس الترددي

مواد متعلقة

نجوم حفلات الأسبوع الأول من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2024

انطلاق أول قطار لنقل حاويات الترانزيت من ميناء الدخيلة إلى سيناء (صور)

طرق حجز تذاكر القطارات بدون الذهاب لمحطة السكك الحديدية

تأجيل طرح تذاكر حفل عبد المجيد عبد الله في السعودية

المترو يخاطب وزارتي التعليم والتعليم العالى لتحمل فارق الدعم لاشتراكات الطلاب

خطوات وإجراءات حجز تذاكر الطيران عبر الإنترنت

تبدأ من 150، زيادة كبيرة في أسعار اشتراكات الطلبة بالمترو

من 310 إلى 5335 جنيها، أسعار اشتراكات المترو الجديدة بعد الزيادة

الأكثر قراءة

جهود مكثفة للبحث عن مفقودين فى حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية (صور)

قناة العربية: الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته يصلون موسكو

بينهم الجولانى، صحيفة تركية تنشر قائمة 10 مرشحين لشغل مناصب قيادية في سوريا

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

رد قوي من نجيب ساويرس على منتقدي تبرعه للجامعة الأمريكية (فيديو)

ساويرس يعلق على سقوط نظام الأسد ويكشف كواليس تعرضه للظلم من رامي مخلوف (فيديو)

بايدن خلال مؤتمر صحفي: نعلم أن بشار الأسد موجود في موسكو الآن

منوعات

المزيد

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 8-12-2024

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

ماهر الأسد.. سراديب اللهو الخفي في سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (4 – 4)

معنى «صعيدًا جرزًا»، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة الكهف (فيديو)

الأوقاف: الشائعات سهم مسموم يصيب القلوب والعقول ويدمر النسيج الاجتماعي

المزيد
الجريدة الرسمية