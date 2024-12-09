تفاصيل خطة أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي.. تعرف على نظام المحطات والقطاعات.. وتشغيل 100 أتوبيس كهربائي يخدم 49 محطة قريبًا

أسعار تذاكر الاتوبيس الترددى، بدأت الجهات المشرفة على مشروع الاتوبيس الترددى في وضع مخطط الاسعار الخاص بالمشروع فيما يخص خطة، أسعار تذاكر الاتوبيس الترددى.

أسعار الأتوبيس الترددي بحسب عدد المحطات

وقال مصدر مسئول أن اسعار التذاكر سيتم حسابها بناء على عدد المحطات التى يستقبلها الراكب ولن تكون هناك تذكرة موحد او سعر موحد ولكن الاسعار ستكون بناء على عدد المحطات.

وفيما يخص اسعار تذاكر الاتوبيس الترددى يجرى دراسة مقترحين الاول هو ان تكون بنظام عدد المحطات بشكل كامل والنظام الثانى يتم حسابها بنظام القطاعات على ان يكون كل قطاع عبارة عن 8 الى 9 محطات وفى حالة تخطى عدد محطات القطاع يدفع الراكب ثمن القطاعين.

ومن ناحية اخرى، بدأت وزارة النقل في تركيب المصلقات التعريفية على المحطات وعلى خط سير الاتوبيس الترددى تمهيدا لبدء تشغيل المشروع خلال الفترة المقبلة.

4 معلومات لابد ان تعرفها عن الاتوبيس الترددى

- مشروع الأتوبيس الترددي (BRT) يمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، حيث إنّه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة ويساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري كما يستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق

- لم تعلن الوزارة حتى الآن عن سعرة تذكرة الأتوبيس الترددي (BRT) حيث أن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي سيكون مرنا ومرتبطا بعدد المحطات لتشجيع المواطنين على دفع المقابل الفعلي للرحلة وليس سعرا ثابتا لكل المحطات.

- تراعي الوزارة عند تسعير خدمات نقل الركاب بشكل عام تحقيق التوازن بين الوضع الاقتصادى للجمهور المستهدف ووسيلة المواصلات البديلة وكذلك مصاريف التشغيل بحيث يكون سعر التذكرة مرن وأكثر جذبا لجميع فئات المجتمع مع الاحتفاظ بفارق التميز فى أداء الخدمة المقدمة من الوزارة من حيث انضباط فى المواعيد وسهولة الوصول وإتاحة الخدمة وإدارة الاعطال باحترافيه ومعلومات الرحلة ومراعاة كود الإتاحة لذوي الهمم وتكييف الهواء فى وسيلة النقل وراحة المقعد وتقديم خدمة الاشتراكات المنخفضة وغير متاحة فى خدمة التنقل بالميكروباص وبحيث ينتج عن ذلك بإن يكون التسعير منافسا للخدمة البديلة ومناسبة لدخل المواطن فى نفس الوقت.

- تهيب وزارة النقل بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره من اخبار خاصة بالوزارة كما تهيب بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الأخبار المغلوطة والكاذبة التي تهدف الى اثارة البلبلة لدى الرأي العام واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل

تفاصيل مشروع الأتوبيس الترددي

يستهدف مشروع الأتوبيس الترددي تشغيل 100 أتوبيس كهربائي، بطول الطريق، وسيتم الربط مع وسائل النقل الأخرى، منها مواقف السيرفيس أسفل الطريق الدائري وكذلك وسائل النقل الأخرى مثل المترو والقطارات والسوبر جيت.

ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بواقع 49 محطة على الطريق الدائري وسيكون هناك نوعان من التذاكر لشرائح الركاب المختلفة حسب طول المسافة، الأولى التذكرة الثابتة، والثانية التذكرة المرنة وسترتبط بعدد المحطات، لأن التكلفة ستكون بالكيلو

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