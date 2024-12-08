وفاة الفنان السعودي عبد الله المزيني عن عمر يناهز 84 عاما

أعلن منذ قليل الفنان فايز المالكي عن وفاة الممثل السعودي عبد الله المزيني، عن عمر يناهز 84 عامًا، بعد أزمة صحية شديدة أصابته مؤخرًا.

وفاة عبد الله المزيني

وكتب المالكي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات “إكس”: “انتقل إلى رحمة الله عبدالله محمد المزيني (أبومازن)، والصلاة عليه العصر غدًا الاثنين في جامع الراجحي بالرياض، إنا لله وإنّا إليه راجعون. ”

عبد الله المزيني

يذكر أن عبد الله المزيني هو ممثل سعودي شهير، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الثقافة والفنون في منطقة القصيم، وشارك في عدد من المسلسلات بأدوار ثانوية إلا أن شهرته بدأت بعد تأديته لشخصية “رقية”، تلك المرأة العجوز النجدية

توقّف المزيني عن تأدية الشخصية عام 1432 هـجرية، وقال: من الأفضل لي وحرصًا على سمعتي الفنية ترك هذه الشخصية التي سببت لي إحراجا وتعرضت لمضايقات كثيرة، وقيامي بدور الجدة لم يجد قبولا من المجتمع السعودي.

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