الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرتا التضامن والتنمية المحلية ومحافظ شمال سيناء يشهدون توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء محطة تحلية مياه الشرب

وزارة التضامن، فيتو
وزارة التضامن، فيتو

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة شمال سيناء ومؤسسة مصر الخير.

ويهدف بروتوكول التعاون لإنشاء محطة تحلية مياه الشرب بطاقة إنتاجية ٢٠٠ متر مكعب فى اليوم لخدمة أهالى قرية المغارة بمركز الحسنة بشمال سيناء، بتمويل من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع ديوان عام محافظة شمال سيناء وشركة مياه الشرب بقيمة ٢ مليون جنيه.

كما شهدت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مصر الخير وعدد من الجمعيات الأهلية المحلية، لتطوير عدد من الحضانات في المحافظة، وذلك في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه الوزارة.

وكانت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية قد استهلا زيارتهما لمحافظة شمال سيناء بتفقد القافلة الطبية الشاملة بقرية الروضة مركز بئر العبد.

كما تفقدت وزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية قوافل السعادة للأطفال وحملة سكن ودفا، والتي تتم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء المدينة الشبابية الدولية بالعريش مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي محافظة شمال سيناء مايا مرسي وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الدكتورة منال عوض التضامن الاجتماعي البرنامج القومي لتنمية الطفولة القافلة الطبية الشاملة وزيرة التضامن

مواد متعلقة

وزيرتا التضامن والتنمية المحلية تفتتحان محطة لتحلية المياه بالشيخ زويد

وزيرة التضامن تتفقد المركز اللوجستي والمخزن الجمركي للهلال الأحمر المصري بالعريش

وزيرتا التضامن والتنمية المحلية تتفقدان قوافل السعادة للأطفال وحملة سكن ودفا بالعريش

نائبة وزيرة التضامن تشهد الحفل الخيري للجالية الفرنسية في مصر

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

الكونفدرالية، إصابة قوية لـ بنتايك في مباراة الزمالك وإنيمبا (صور)

غادر سوريا بصفقة، روسيا تكشف معلومات جديدة حول سقوط نظام بشار الأسد

الكونفدرالية، الزمالك يتعادل مع إنيمبا النيجيري 2-2 بعد مرور 75 دقيقة (صور)

لمن الملك اليوم، فيديوهات من داخل منازل وقصور بشار الأسد في سوريا

حاكم مصرف سوريا: تعرضنا لحوادث سرقة منذ صباح اليوم (فيديو)

صمد 14 عاما وسقط خلال 12 يوما.. تسلسل زمني لنهاية حقبة بشار الأسد

قرينة الرئيس تزور المتحف الوطني ودار الأوبرا في سلطنة عمان (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

مشهد مثير للدهشة، إنقاذ 55 سوري من الإعدام داخل السجن قبل التنفيذ بنصف ساعة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

صمد 14 عاما وسقط خلال 12 يوما.. التسلسل الزمني لسقوط الرئيس السوري بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المطار في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبًا

من هم أصحاب الأخدود، وما سبب تسميتهم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالنجاة من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية