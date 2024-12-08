الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 564 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا وقرار رقم و565 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية.

ونشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 60 لسنة 2024 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025، والذى أقره مجلس النواب.

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 566 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.



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