الأحد 08 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

قراران رئاسيان بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل لائحة قانون الجامعات الخاصة والأهلية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 60 لسنة 2024 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى30 يونيو 2025، والذى أقره مجلس النواب. 

 


كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 566 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.

 


 

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