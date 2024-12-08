الأحد 08 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

"أرجوك بلاش"، بودكاست جديد للمتحدة تقديم مهاب مجاهد

بودكاست أرجوك بلاش؛
بودكاست أرجوك بلاش؛ فيتو

ينطلق خلال الأيام القليلة القادمة ضمن مشروع بودكاست الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الذي يهدف إلى دعم التحول الرقمي وزيادة المحتوى الإليكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، بودكاست "أرجوك بلاش" الذي يقدمه الدكتور مهاب مجاهد الطبيب النفسي والمستشار التربوي، ليقدم رؤيته العلمية والإنسانية محللا أهم الظواهر النفسية والمجتمعية المختلفة مستهدفا تدعيم الصحة النفسية عبر تقديم النصائح الطبية والنفسية والاجتماعية المفيدة.

 

تصحيح المفاهيم الخاطئة

 

ومن خلال حلقات البودكاست الجديد، يسعى "مجاهد" لتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة في حياتنا اليومية سواء في العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء أو الحياة الدراسية والعملية، كما يناقش الآثار النفسية الجسيمة للممارسات الفردية والمجتمعية المعيبة في شتى مناحي الحياة موجها رسائل تحذيرية مبسطة لتجنب تكرار تلك الأخطاء تحت شعار  "أرجوك بلاش".

 

والدكتور مهاب مجاهد هو طبيب نفسي ورائد أعمال ومستشار تربوي. تخرج في كلية الطب من جامعة عين شمس وحصل على درجة الماجستير في الطب النفسي من جامعة جنوب ويلز (المملكة المتحدة) كما أنه عضو في الجمعية الأمريكية لعلاج الأسر والأزواج، باللإضافة إلى عمله مستشارًا لمؤسسة بيرسون إديكسل التي تعد من أكبر المؤسسات التعليمية.

وينضم "مجاهد" بهذا البودكاست إلى كتيبة كبيرة شملت إطلاق ١٦ بودكاست متنوع لكوكبة من النجوم والشخصيات العامة في مختلف المجالات، وضمت خطة الإطلاق العديد من الأسماء المؤثرة في مختلف الشرائح الجماهيرية، وذلك تدعيما لاستراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الشركة المتحدة، بهدف الوصول إلى القطاعات المختلفة من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، وخطاب شرائح جماهيرية متنوعة عبر أحدث التقنيات والوسائل، ويصاحب إطلاق المشروع الإعلان عن الموقع الإليكتروني الخاص بتقديم المحتوى كاملا للجمهور، وكذلك صفحات البودكاست على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب والفيس بوك وأنستجرام وتيك توك وأنغامي وسبوتيفاي؛ لإتاحة محتوى البودكاست لمستخدمي هذه الوسائل.

وشملت قائمة البودكاستات المتنوعة بودكاست الإعلامي "خالد عليش" والإعلامية "ميرهان عمرو" بعنوان "ع الرايق" وبودكاست اليوتيوبر الشهير "إسلام فوزي" بعنوان "فيه إيه" وبودكاست اليوتيوبر "رولين القاسم" بعنوان "بونجور يا بيبي" وبودكاست الكاتب الصحفي والمحلل الرياضي أحمد فوزي العريان "الفراودة" وبودكاست "أيوة بطير" الذي يتناول قصص كفاح ذوي الهمم، وتقدمه  الإعلامية رحمة خالد وبودكاست الداعية الشهير "مصطفى حسني بعنوان "حدثني ربي".
كما تقدم اليوتيوبر "ريهام عياد" بودكاست بعنوان "اشتباك" ويقدم الإعلامي "سامح سند" بود كاست بعنوان "أول الخيط" كما تقدم الإعلامية يسرا الليثي بودكاست  بعنوان "يبان عادي " وتقدم الدكتورة نهلة خليل بودكاست بعنوان soul ويقدم عزيز العقاد بودكاست للأطفال بعنوان "أونكل عزيز" إضافة إلى بود كاست اقتصادي بعنوان "ابن سوق" يقدمه "شريف السواح".

 

كذلك غطت خطة الشركة المتحدة عالم المرأة والمنوعات والموضة والترفيه، وذلك عبر عدة بودكستات مهمة، مثل بود كاست  "unfiltered " الذي تقدمه الدكتورة سلمى أبو النجا وجيلان نصر وعالية سمير، كما يقدم الإعلامي حسام المراغي بود كاست بعنوان "دوبامين" وكذلك بود كاست رحالة الذي تقدمه اليوتيوبر "أسما رؤوف" وفيه تقدم خبرتها المتخصصة في عالم السياحة والآثار والسفر والرحلات.

 

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