صمد 14 عاما وسقط خلال 12 يوما.. التسلسل الزمني لسقوط الرئيس السوري بشار الأسد (إنفوجراف)

الوحش الذي لايموت.. كيف يخطط داعش لإقامة دولته في سوريا بعد سقوط الأسد؟.. يعيد تشكيل نفوذه وتحالفاته بالمناطق الصحراوية.. يعتمد على الخلايا النائمة.. وينشئ شبكات تمويل ذاتية من تجارة المخدرات