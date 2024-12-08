الأحد 08 ديسمبر 2024
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الأوقاف تعقد 47 مجلس فقه تحت عنوان: الحقوق المتعلّقة بالأسرة (صور)

مجالس الفقه من وزارة
مجالس الفقه من وزارة الأوقاف، فيتو
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عقدت وزارة الأوقاف ٤٧ مجلس فقه تحت عنوان: الحُقوق المُتعَلّقة بالأُسرةِ (٢) "حقوق الأبناء على الآباء"، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وفي ضوء نشاطها في نشر الفكر الوسطي المستنير، على النحو التالي:

 

الأوقاف تعقد 47 مجلس فقه عن حقوق الأسرة

ففي مديرية أوقاف القاهرة، عقد البرنامج في العديد من المساجد، منها:  مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، ومسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه).

وفي مديرية أوقاف الجيزة، عقد البرنامج بالعديد من المساجد، منها: مسجد المحروسة - المهندسين، ومسجد المجمع الإسلامي أ- الشيخ زايد- 6 أكتوبر.

وفي مديرية أوقاف القليوبية، عقد البرنامج في مسجد الجامع - الخصوص.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية، عقد البرنامج في مسجد الخيف - مدينة المنصورة، ومسجد القديم - ميت ضافر - مدينة دكرنس.

وفي مديرية أوقاف البحيرة، عقد البرنامج في مسجد التوبة - دمنهور.

 

وفي مديرية أوقاف أسيوط، عقد البرنامج في مسجد البقلي– منطقة سيد البيسري - غرب أسيوط، ومسجد الهدى- أسيوط الجديدة.

وفي مديرية أوقاف المنوفية، عقد البرنامج في مسجد سيدي خميس - شبين الكوم.

وفي مديرية أوقاف الفيوم، عقد البرنامج في الصعيدي الكبير - مركز الفيوم جنوب.

وفي مديرية أوقاف الغربية، عقد البرنامج في مسجد سيدي أحمد البدوي- طنطا أول.

وفي مديرية أوقاف الشرقية، عقد البرنامج بالعديد من المساجد، منها مسجد عبد المجيد قادوس- المحلة.

وفي مديرية أوقاف بني سويف، عقد البرنامج في مسجد الرضا- شرق النيل- بندر بني سويف.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ، عقد البرنامج في مسجد البرهامي- دسوق قبلي.

وفي مديرية أوقاف قنا، عقد البرنامج في مسجد سيدي عبد الرحيم - بندر قنا.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية، عقد البرنامج في مسجد عمرو بن العاص - العصافرة.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر، عقد البرنامج في مسجد الميناء الكبير بالغردقة.

وفي مديرية أوقاف المنيا، عقد البرنامج في مسجد الحاج فكري- مركز ملوي.

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