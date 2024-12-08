لقاء مشترك بين وزير الصناعة ومحافظ الجيزة لبحث مشكلات المستثمرين

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة الجيزة بحضور المحافظ ود ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الوزير عددًا من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت عدم اكتمال المرافق في بعض المناطق، وارتفاع أسعار حق الانتفاع بالأراضي الصناعية.

وقد عرض المستثمر وائل عكاشة صاحب مصنع الفراعنة لتصنيع الحجر الجيري مشكلته المتمثلة في عدم تحديد سعر متر الأرض بمنطقة عرب أبو ساعد الصناعية، بالإضافة إلى عدم وجود طرق ممهدة ولا مرافق، حيث أكد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة بحيث تتولي تخطيط المرافق وحساب سعر متر الأرض الصناعية بثمن الترفيق فقط، إلى جانب إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.

كما عرض المستثمر على سنجر، رئيس شعبة الطوب الطفلي بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات مشكلته المتعلقة في إصدار هيئة التنمية الصناعية رخصة تشغيل مؤقتة لمدة سنة واحدة فقط للمستثمرين العاملين بمنطقة عرب أبو ساعد الصناعية وذلك نتيجة عدم تقنين وضع الأرض والحصول على سند الملكية مما يعطل إجراءات استخراج سند الملكية للأرض والتراخيص الصناعية

وأكد الوزير أنه بمجرد تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة وتقنين أوضاع المستثمرين بالمنطقة والحصول على سند الملكية سيتاح إصدار رخصة تشغيل دائمة ومن ثم صدور سجل صناعي دائم.

وعرض المستثمر أحمد أبو مساعد، صاحب مصنع هانكو لمواد البناء والتعدين مشكلته المتمثلة في طلب جمارك ميناء العين السخنة موافقة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات وكذا هيئة الثروة المعدنية على صادرات المصنع رغم أنها منتجات تامة الصنع، حيث وجه الوزير بمخاطبة وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك لبحث هذا الأمر.

كما عرض المستثمر محمود هارون صاحب شركة دلمار لتصنيع قطاعات الألومنيوم طلب الشركة في الحصول على رخصة تشغيل لمصنع الشركة المتخصص في تصنيع زجاج السيارات والجاري إنشاؤه في منطقة السادات الصناعية بجانب مصنع الشركة المتخصص في قطاعات الألومنيوم، حيث وجه الوزير أنه فور التعاقد على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج سيتم منحه رخصة التشغيل وإعطاؤه مهلة لحين التشغيل، كما وجه الوزير المستثمر بالاستفادة من المبادرة الجديدة لتمويل القطاع الصناعي خاصة وأنها تتيح قرضًا للمصنعين لشراء خطوط الإنتاج.

وعرض المستثمر عمرو محمود، صاحب مصنع النور للطوب الطفلي بالمنطقة الصناعية ناحية وصلة جرزا مركز العياط مشكلته المتمثلة في مغالاة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، حيث أوضح الوزير أنه تم طرح حوافز جديدة خاصة بأسعار الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية وتقسيط الديون وتم إقرارها من دولة رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن أنه تم عقد لقاءً مؤخرًا مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات واتحاد الصناعات المصرية لبحث كافة التحديات التي تواجه مصانع مواد البناء وتم على إثره تذليل كافة العقبات التي تواجههم.

كما عرض المستثمر إسلام أمين صاحب مصنع كليفر بلاست للصناعات البلاستيكية طلبه الخاص بإعطائه مهلة لسداد قيمة الأرض التي قدم عليها في طرح سابق من هيئة التنمية الصناعية، حيث وجه الوزير بمنحه مهلة لمدة شهر لسداد باقي مبلغ الأرض المخصصة له.

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