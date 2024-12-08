وزير الشئون النيابية: مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين في تسعير أراضي تقنين الأوضاع

عقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على كلمات أعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

التعدى على أملاك الدولة

وقال فوزى، إن الوضع فى مصر فيما يتعلق بالتعدى على أملاك الدولة، كان استثنائيا فى ظروف قاهرة، وإن خطة الدولة لمواجهة ذلك بدأت بوقف أى تعديات جديدة، والعمل على تقنين أوضاع الحالات.

وأضاف، فيما يتعلق باستحالة تنفيذ الإزالات فى بعض الحالات، فذلك لا يعبر عن عجز الدولة وإنما مراعاة الدولة للظروف الاقتصادية والاجتماعية، متابعا، ولذلك يتعين من هنا مراعاة التوازن بين الظروف الاجتماعية وتحقيق الأمن القومى.

إجراءات للتعامل مع الطلبات القديمة

وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون ينص على إجراءات للتعامل مع الطلبات القديمة، أما فيما يتعلق بالأراضى الفضاء فهى ليست محل للتقنين.

وردا على مطالبات النواب، بزيادة مدة تطبيق القانون لأكثر من ست شهور، أوضح الوزير، أن الواقع العملى كشف عن أن المواطنين لا يتحركون إلا مع اقتراب انتهاء مدة القانون، وبالتالى مدة ست شهور كافية، ويمكن مدها بعد ذلك وهو ما سيكون فرصة لمعالجة ما شهدته الفترة الأولى من معوقات.

إجراءات مبسطة فيما يتعلق بالتسجيل فى الشهر العقارى

وأكد أن هناك إجراءات مبسطة فيما يتعلق بالتسجيل فى الشهر العقارى، كما أن مشروع القانون يهدف لسرعة الفصل من جانب الجهات المعنية سواء الإسكان أو المحافظة.

مراعاة ظروف المواطنين فى تسعير الأراضى

وحول مطالبات النواب بمراعاة ظروف المواطنين فى تسعير الأراضى، أكد الوزير، أن اللائحة التنفيذية سوف تراعى ذلك بالفعل مؤكدا نتعلم من تجاربنا السابقة، مضيفا، كما نعد حاليا خريطة سعرية لأراضى يراعى فيها نسب التمييز ببعض الأراضى.

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