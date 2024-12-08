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حوادث

الحكم في دعوى إلغاء ترخيص تحويل أرض بالقاهرة من سكني إلى ديني 28 ديسمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،حجز الطعن المقام من البابا تواضروس  على الحكم الصادر في الأشكال رقم ٧٦/٣٣٧١٠ والالتماس رقم٧٦/٢٨٩١٧ والقاضي برفض الأشكال على الحكم الصادر في الدعوى رقم ٧٤/١٣١٥٢ والقاضي بالغاء الترخيص الصادر للقطعة رقم ٩و ١٠ من البلوك رقم ١٤ بالمنطقة الثامنة تقسيم الواحه مدينة نصر القاهرة من سكني الي ديني (كنيسة) للحكم بجلسة ٢٥ ديسمبر الجاري.  

أصدرت حكم بإلغاء الترخيص الممنوح

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكم بإلغاء الترخيص الممنوح بتحويل قطعة أرض بمدينة نصر من سكني الي ديني. 

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