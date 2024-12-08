السيسي يصل أوسلو ثاني محطات جولته الأوروبية.. الرئيس يلتقي ملك ورئيسي وزراء وبرلمان النرويج.. أزمات غزة وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي تتصدر المباحثات

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية، حيث سيعقد الرئيس السيسي لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري الرئيس السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

السيسي يبحث مع قادة النرويج تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية

ومن المقرر أن يبحث الجانبان تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، فضلا عن توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية في العديد من المجالات وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين وتطوير التعاون.

تطورات الأوضاع في غزة وسوريا تتصدر مباحثات الرئيس السيسي في النرويج

ومن المقرر أن يبحث الرئيس السيسي مع رئيسي الوزراء والبرلمان النرويجيين سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن التطورات في قطاع غزة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك منها الوضع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال وسوريا.

السيسي يؤكد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967

كما من المقرر بحث مستجدات الوضع الإقليمي والتصعيد الخطير في المنطقة، حيث إن الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة وسبل نزع فتيل التوتر المتصاعد وإنفاذ وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية، فضلا عن جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذين يعانون من أوضاع معيشية وصحية غير إنسانية وضرورة الدفع بحل جذري وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة، على نحو مستدام.

نشاط مكثف للرئيس السيسي في الدنمارك

وشهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدنمارك نشاطا حافلا، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه قد تم إجراء مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى للرئيس، وفقًا للبروتوكولات المتبعة في زيارات الدولة، حيث تم عزف السلام الجمهوري المصري، ثم استعراض حرس الشرف، كما قام السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقل الرئيس برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن مراسم الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها من مملكة الدنمارك.

من جانبه، أعرب الرئيس عن شكره لملك الدنمارك على حفاوة الاستقبال، مشددًا على اعتزازه بهذه الزيارة، كونها الأولى لرئيس مصري إلى الدنمارك، ومؤكدًا تطلعه إلى أن تسفر هذه الزيارة عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.

كما افتتح الرئيس والملك بالعاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"، المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وملك الدنمارك قد قاما بإطلاق مجلس الأعمال بين البلدين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المصرية والدنماركية.

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