إيهاب فهمي يعتذر عن عدم الاستمرار مديرًا للمركز القومي للمسرح

كشف الفنان إيهاب فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن اعتذاره عن عدم الاستمرار في إدارة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والتابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي.

إيهاب فهمي يعتذر عن الاستمرار في إدارة المركز القومي للمسرح

وكتب إيهاب فهمي قائلا: “كل الشكر لـ وزير الثقافة احمد هنو وخالد جلال رئيس قطاع المسرح وكل زملائى بالمركز القومى للمسرح.. فقد تقدمت باعتذار عن الاستمرار فى العمل بمنصبى بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠٢٤ له”.

وتابع الفنان إيهاب فهمي: "وقد قبل اعتذاري من منصبي كل الشكر اعتبارًا من اليوم.. ودائما جميعًا فى خدمة الوطن".

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