الخارجية التركية: أردوغان حاول مرارًا وتكرارًا التواصل مع الأسد دون جدوى

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد: إن سوريا بدأت مرحلة جديدة من شأنها الحفاظ على استقرار سوريا ووحدة أراضيها، مضيفًا: حاولنا إحلال السلام في سوريا وبشار الأسد لم يتجاوب مع دعوة أردوغان للحوار.

نظام بشار الأسد سقط وانتهت حقبة عدم الاستقرار

وأشار وزير الخارجية التركي، إلى أن نظام بشار الأسد سقط وانتهت حقبة من عدم الاستقرار في سوريا استمرت 14 عامًا، مشددُا علي ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ومؤسسات الدولة في سوريا.

وتابع: نحن علي تواصل مع الجانب الأمريكي بشأن الدولة السورية، مشيرا إلى أن المعارضة المسلحة مكونة من أطياف والتنسيق بينهما سيتحسن في الأيام القلية القادمة.



الوضع على الحدود بين سوريا والعراق

وفي سياق اخر أعلنت قوات الحدود العراقية، في بيان صادر عنها ، أن الوضع على الحدود مع سوريا مؤمن بالكامل بعد دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق وسقوط نظام بشار الأسد.



ومن جانبها أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن معبر القائم الحدودي مغلق بشكل كامل والحدود العراقية مؤمنة ولا يسمح بالدخول والخروج من هذا المعبر".

مضيفة أنه "في الجانب السوري لا توجد أي قوات من المعارضة المسلحة أو ما تبقى من قوات النظام السوري".

وتابعت أن "هناك تحصينات أمنية في الشريط الحدودي بالجانب العراقي، كما تم نشر عدد من الكاميرات الحرارية التي تهدف لتعزيز الحدود وتأمينها وأصبحت الحدود مؤمنة بشكل كامل".

ويوم أمس السبت، أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله، أن منفذ القائم الحدودي مع سوريا، يشهد تعزيزات أمنية كبيرة في إطار الجهود لتعزيز السيطرة على الشريط الحدودي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة، تفقدا منفذ القائم الحدودي، برفقة معاون العمليات، وقائد القوات البرية، وقائد عمليات الجزيرة، ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية".

تعزيزات أمنية كبيرة في محيط منفذ القائم الحدودي مع سوريا



وأضاف البيان أن الجولة شملت زيارة قيادة الفرقة المشاة السابعة، حيث استقبلهم قائد الفرقة وضباط هيئة الركن وآمرو التشكيلات، حيث تم خلال الزيارة تقديم إيجاز شامل عن قاطع المسؤولية، وجاهزية القطعات العسكرية، وآلية انفتاحها، بالإضافة إلى التدابير المتخذة لمواجهة تحديات الوضع الراهن.

جولة تفقدية على الشريط الحدودي

وأشار البيان إلى أن رئيس الأركان في العراق والوفد المرافق أجروا جولة تفقدية على الشريط الحدودي، تضمنت زيارة عدد من سرايا قوات حرس الحدود التابعة للواء الحدودي التاسع.

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