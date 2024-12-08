بيطري المنيا: تحصين أكثر من 122 ألف ماشية

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بضرورة تعزيز الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير الدعم والرعاية البيطرية اللازمة لحمايتها من الأمراض، وذلك في إطار حملات التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

تحصين أكثر من 122 ألف رأس ماشية في المنيا

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي يولي أهمية خاصة للثروة الحيوانية كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي في مجالي اللحوم والألبان.

مدير مديرية الطب البيطري في المنيا

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور محمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري في المنيا، الأنشطة التي قامت بها المديرية خلال الحملة القومية للتحصين، والتي تمتد من 16 نوفمبر حتى 5 ديسمبر الجاري.

تحصين 122,009 رؤوس ماشية في المنيا

حيث تم تحصين 122,009 رؤوس ماشية في محافظة المنيا بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل 1,089 رأس ماشية، وذلك من خلال 120 لجنة فرعية و4 لجان مركزية.

وأشار إلى أن عدد الحيوانات المحصنة هذا العام زاد بنسبة 72% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل زيادة وعي المربين بأهمية التحصين وأثره في الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا أنه تم تنظيم زيارات ميدانية إلى القرى في جميع مراكز ومدن المحافظة لتوعية المربين بأهمية التحصين.

عقد 753 ندوة وجولة إرشادية في المنيا

كما تم عقد 753 ندوة وجولة إرشادية، بالإضافة إلى استخدام سيارات إرشادية متنقلة لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية.

وأكد على أهمية التحصين الدوري لتفادي إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عنه.

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