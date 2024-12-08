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محافظات

ضبط 99 مخالفة خلال حملات تموينية بالمنيا

ضبط 99 مخالفة خلال
ضبط 99 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، ضبط 99 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق. 

محافظ المنيا: ضبط 99 مخالفة خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق

 

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري وكافة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.


ووجه محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين. 


وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين في المنيا أن المديرية نفذت حمــلات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

ضبط 57 مخالفة في المنيا 

حيث تم ضبط 57 مخالفة فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابــق للمواصفات - عدم وجود ميزان -عدم وجود سجلات – تصرف وتجميع ) و40 فى مجال الأسواق داخل محافظة عروس الصعيد (عدم الإعلان عن الأسعار – تجار تموينيين – عدم وجود شهادة صحية )، بالإضافة إلى مخالفتين في المواد البترولية.

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