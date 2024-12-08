الأحد 08 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الرئيس السيسي يزور النرويج اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية، حيث سيعقد الرئيس السيسي لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي.

كما سيجري الرئيس السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وفي سياق آخر التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن" بـ"سورين جاد يانسن"، رئيس البرلمان الدنماركي، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك في مستهل جولة الرئيس الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس البرلمان الدنماركي رحب بالرئيس، مشيدًا بالعلاقات بين البلدين الصديقين، ومؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر لما لها من ثقل على المستويين الإقليمي والدولي.

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