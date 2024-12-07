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رياضة

10 صور ترصد مران الزمالك الختامي بـ نيجيريا استعدادا لمواجهة إنيمبا

الزمالك
الزمالك

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تدريباته لمواجهة نظيره إنيمبا النيجيري غدًا الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري غدًا الأحد في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. 

أحمد سليمان رئيسًا لبعثة الزمالك في نيجيريا 

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تولي أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك 
الزمالك 

فوز الزمالك على غزل المحلة

وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.

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