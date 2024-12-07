الأحد 08 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

قبل بدء تشغيله، 6 أهداف رئيسية لمشروع الأتوبيس الترددي

الاتوبيس الترددى
الاتوبيس الترددى
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بدأت وزارة النقل والجهات المشرفة على مشروع الأتوبيس الترددى، الاستعدادات النهائية لتشغيل الأتوبيس الترددى خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال خطة موسعة تشمل آليات تسعير المحطات ونظام التشغيل للمشروع. 

وضعت وزارة النقل عدد من المحاور الرئيسية لتنفيذها فور تشغيل مشروع الأتوبيس الترددي بما يساهم فى حدوث نقلة فى مستوى خدمات النقل على مستوى القاهرة الكبرى. 

 

محاور إنشاء مشروع الأتوبيس الترددي BRT

تعتمد خطة إنشاء الأتوبيس الترددي على مجموعة من المحاور الرئيسة التي تخدم الهدف الأساسي للمشروع أهمها. 

 

-تقليل معدل الحوادث بعد منع الميكروباص من الوقوف على الدائرى

- إنشاء محطات للأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري

- إنشاء محطات ثابتة للميكروباص أسفل الدائري. 

- إلغاء السلالم نهائيًّا على طول الدائري.

- إخطار أصحاب السيارات بإجراءات التشغيل وخطوط السير. 

- التنسيق مع الإدارة العامة للمرور من أجل متابعة حركة المرور أعلى الطريق الدائري.

 

 

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الأتوبيس الترددي BRT اعلي الطريق الدائري القاهرة الكبري حطات للأتوبيس المحاور الرئيسية

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