السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

أول صورة للمتهم بإنهاء حياة زوجته بـ"يد الهون" في عين شمس

حبس، فيتو
حبس، فيتو

في واقعة مأساوية، أقدم شاب على قتل زوجته متعديا عليها بيد الهون عدة مرات على رأسها؛ لتسقط على الأرض غارقة في دمائها داخل شقتها في عين شمس.

وحصلت “فيتو” علي أول صورة للمتهم بإنهاء حياة زوجته بيد الهون بعد أن اتهمته بسرقة مصوغاتها الذهبية

 

ملابسات واقعة إنهاء عامل حياة زوجته بالتعدي في عين شمس

وكشفت تحريات مباحث القاهرة، ملابسات واقعة إنهاء عامل حياة زوجته بالتعدي عليها بالضرب بيد الهون عدة مرات على رأسها؛ لتسقط على الأرض غارقة في دمائها داخل شقتها في عين شمس.
 

تبين من التحريات أنه حاول التخلص منها عن طريق وضع مادة سامة لها في الطعام، ونقلت إلى المستشفى وخضعت للعلاج، حيث قام الزوج بحقن الطعام بمادة سامة، وعندما تناولت الزوجة الطعام أصابتها حالها من الغثيان، وتم نقلها إلى المستشفى .
 

أوضحت التحريات أن المجني عليها كانت تعمل محفظة قرآن بأحد المساجد بمنطقة عين شمس، حتى وقع شجار مع زوجها عندما اتهمته بسرقة مشغولاتها الذهبية وأموالها، ولذلك قرر المتهم إنهاء حياة الزوجة كي لا يفتضح أمره، بعد مرور الوقت تلقت والدة المجني عليها اتصالًا من زوج ابنتها، يطلب منها الاطمئنان على ابنتها، وعندما صعدت وجدتها ملقاة في دورة المياه على الأرض غارقة في دمائها.

أشارت التحريات إلى أن رجال المباحث فرغوا كاميرات المراقبة وظهر في الفيديوهات صعود الزوج قبل يوم الجريمة وبحوزته شنطة سوداء، وغادر محل سكنه في الباكر، وتبدو عليه علامات القلق والخوف، وكان يلتفت يمينًا ويسارا كي لا يراه أحد.

 

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مباحث القاهرة عين شمس مادة سامة كاميرات المراقبة

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