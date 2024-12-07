السبت 07 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

تفاصيل التحضير لتصوير فيلم "مسألة حياة أو موت"

مسألة حياة أبو موت
مسألة حياة أبو موت

انطلقت، منذ أيام، التحضيرات للفيلم السعودي الكوميدي الرومانسي "مسألة حياة أو موت" من تأليف سارة طيبة، وإخراج أنس باطهف. 

ويعد الفيلم بتقديم منظور جديد ومثير عن العلاقات الإنسانية، في إطار رومانسي كوميدي فريد، إنتاج فرونت رو برودكشنز وفيلم كلينك عن التعاون مع ستوديوهات روتانا وشركة الصور العربية، استعدادا لتصويره في يناير المقبل.

"مسألة حياة أو موت" من بطولة سارة طيبة (مندوب الليل، جميل جدا) ويعقوب الفرحان (نورة، رشاش، والمشروع القادم "الغيد" لتلفاز11).

يحكي الفيلم قصة غريبة تجمع بين "حياة"، وهي شابة متطيرة تؤمن بأنها ملعونة، و"يوسف"، وهو جراح قلب خجول يعاني من بطء نبضات قلبه بشكل محير. 

تتقاطع أقدارهما بطريقة غير متوقعة، فهي تتمنى نهاية كل شيء، بينما يكافح هو مع أفكار أكثر قتامة. 

يُعد سيناريو الفيلم رحلة مليئة بالمفاجآت عبر الحب، والقدر، والروابط غير المتوقعة التي قد تنشأ من أغرب المواقف في الحياة، وذلك من خلال شخصيتين محبوبتين وغير تقليديتين.

يقول جيانلوكا شقرا من فرونت رو: "سارة وأنس قدما قصة لا تقتصر فقط على أنها جذابة وملهمة، بل تتناول بصدق ثراء الروابط الإنسانية وجماليات تفاصيل الحياة مع معالجة لقضايا عالمية، أنا سعيد بالعمل مجددًا مع صديقي العزيز محمد حفظي وبالشراكة مع شركة الصور العربية وستوديوهات روتانا اللذين يعتبران ركيزة أساسية في المملكة السعودية. 

ومن المقرر بدء تصوير الفيلم في جدة في 18 يناير 2025، وقد سبق وأن تعاونت فرونت رو وفيلم كلينك في الفيلم الناجح أصحاب ولا أعز، الذي يعتبر أول إنتاج عربي أصلي لشبكة نتفليكس في المنطقة. 

كما تعاونت شركة الصور العربية وفيلم كلينك في الدراما الشهيرة رحلة 404 من بطولة النجمة الفائزة بالجوائز منى زكي ومحمد فرّاج، ويؤكد هذا التعاون مرة أخرى القوة المتنامية والطموح الذي تتمتع به السينما السعودية، التي تستمر في جذب الجماهير العالمية.

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العلاقات الانسانية حياه او موت المشروع فيلم كلينك قصة غريبة يعقوب الفرحان

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