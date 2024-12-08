شاب ينهي حياة زوجته بيد هون في عين شمس.. أسرة الضحية: زوجته الأولى قتلت طفله وحاول قتل المجني عليها مرتين.. والتحريات تكشف سبب ارتكاب الجريمة (فيديو)

في واقعة مأساوية، أقدم شاب على قتل زوجته متعديا عليها بيد الهون عدة مرات على رأسها؛ لتسقط على الأرض غارقة في دمائها داخل شقتها في عين شمس.

محرر "فيتو" انتقل إلى مكان الواقعة للوقوف علي ملابسات وتفاصيل الجريمة.

وسردت اسرة المجني عليها تفاصيل القصة الكاملة قائلين: معاملة زوج الضحية تغيرت معها وانقلبت رأسا على عقب بعدما علم بحملها.

وأوضحت الأسرة أن زوج المجني عليها سبق أن حاول التخلص منها أكثر من مرة، في المرة الأولى وضع لها مادة سامة بالطعام، نٌقلت على إثرها إلى المستشفى وخضعت للعلاج، وسرعان ما استجابت للعلاج وعادت بصحة جيدة.

وفي المرة الثانية إستخدم الزوج حقنة ووضع بها مادة سامة في الطعام، وعندما تناولت زوجته الطعام أصابتها حالهة من الغثيان كادت أن تودي بحياتها لكن تدخلت العناية الإلهية وأنقذتها.

والتقطت أطراف الحديث والدة المجني عليها وقالت: زوج بنتي كان دائم العناد في إحضار المتطلبات التي تم الاتفاق عليها فيما بينهما أثناء فترة الخطوبة، وكانت معاملته مش كويسة، وحاولت الأم أكثر من مرة فسخ الخطبة، لكن ابنتها كانت ترفض، وكانت ترغب في استكمال حياتها مع هذا الرجل التي انتهت حياتها على يده.

وأضافت الأم المكلومة: المجني عليها كانت تعمل محفظة قرآن كريم، والمتهم كان سابق له الزواج، وقال لنا إنه طلق زوجته لأنها قتلت ابنه.



وتابعت: منذ بداية الزواج كان هناك بعض الخلافات بين المجني عليها والزوج المتهم، لكن كانت بسيطة، مثلها مثل أي خلافات بين زوجين كانت عبارة عن مشادات كلامية، بنتي كانت تحب زوجها وبيتها، ولا تريد خراب على نفسها، وكانت دائما تسعى إلى العيشة السوية، وهدفها زوج وأسرة وأطفال، لكن الزوج كان لا يريد الأطفال، وعندما علم بحملها، وضع مادة سامة لزوجته في الطعام محاولًا إسقاط الجنين.

واستكملت الأم المكلومة حديثها والدموع تنهمر منها: "تأخرت ابنتي عن عملها، فبدأت انده عليها بأعلى صوت، لكن فوجئت بزوجها يتصل بيّ، ليبلغني أنه يحاول الاتصال كثيرا على زوجته دون رد، وطلب مني التوجه لها للاطمئنان عليها، ثم أهاتفه لكي أطمئنه.

واستطردت: قلقت على بنتي وقلت يمكن تكون مشيت راحت الشغل، لكن رجعت قولت مفيش مرة تخرج فيها تروح الشغل إلا لما تعرفني، لكني في نهاية المطاف ذهبت إلى شقتها، ووجدت محتويات الشقة مبعثرة فانتابتني حالة من الخوف والقلق اكثر.



وأردفت الأم: توجهت إلى غرفة نومها لكني لم أجدها، فدخلت إلى غرفة المعيشة وغرفة الأطفال ثم إلى المطبخ واتنقلت ما بين الغرف الشقة لكن في النهاية لم أجدها، لكن شاهدت شعاع نور يشع من نافذة الحمام، وبابه كان مواربا، فتحركت نحوه بخطوات ثقيلة من الخوف، ودخلت برأسي أنظر داخل الحمام لاصطدم بالفاجعة وجدتها ملقاة على الأرض جثة هامدة، غارقة في بركة من الدماء، فصرخت من هول الصدمة.

ملابسات واقعة إنهاء عامل حياة زوجته بالتعدي في عين شمس

وكشفت تحريات مباحث القاهرة، ملابسات واقعة إنهاء عامل حياة زوجته بالتعدي عليها بالضرب بيد الهون عدة مرات على رأسها؛ لتسقط على الأرض غارقة في دمائها داخل شقتها في عين شمس.



تبين من التحريات أنه حاول التخلص منها عن طريق وضع مادة سامة لها في الطعام، ونقلت إلى المستشفى وخضعت للعلاج، وفي المرة الثانية قام الزوج بحقن الطعام بمادة سامة، وعندما تناولت الزوجة الطعام أصابتها حالها من الغثيان، وتم نقلها إلى المستشفى مرة أخرى.



أوضحت التحريات أن المجني عليها كانت تعمل محفظة قرآن بأحد المساجد بمنطقة عين شمس، حتى وقع شجار مع زوجها عندما اتهمته بسرقة مشغولاتها الذهبية وأموالها، ولذلك قرر المتهم إنهاء حياة الزوجة كي لا يفتضح أمره، بعد مرور الوقت تلقت والدة المجني عليها اتصالًا من زوج ابنتها، يطلبها بالاطمئنان على ابنتها، وعندما صعدت وجدتها ملقاة في دورة المياه على الأرض غارقة في دمائها.

أشارت التحريات إلى أن رجال المباحث فرغوا كاميرات المراقبة وظهر في الفيديوهات صعود الزوج قبل يوم الجريمة وبحوزته شنطة سوداء، وغادر محل سكنه في الباكر، وتبدو عليه علامات القلق والخوف، وكان يلتفت يمينًا ويسارا كي لا يراه أحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.