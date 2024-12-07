السيسي لقادة الدنمارك: أعتز بوجودي بينكم بما يعكس روح الصداقة وتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مأدبة عشاء على شرف الملك "فريدريك" العاشر ملك الدنمارك والملكة "ماري": إنني أعتز بوجودي بينكم اليوم، بما يعكس روح الصداقة والتعاون والمحبة التي تجمعنا، ورغبتنا الحقيقية في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية بين بلدينا، القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة الحقيقية.

وأقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مأدبة عشاء على شرف الملك "فريدريك" العاشر ملك الدنمارك والملكة "ماري"، وذلك في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك، في إطار جولة الرئيس الأوروبية



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