مصر ولادة، مي كساب تشيد بمسلسل ساعته وتاريخه وبمخرج العمل

أشادت الفنانة مي كساب بمسلسل ساعته وتاريخه، وبمخرج العمل عمرو سلامة، وكتبت مي كساب في تدوينة لها عبر حسابها على إكس: تحية للمخرج المختلف عمرو سلامة على المجهود الجبار ده مصر ولادة مواهب تفرح القلب #ساعته_وتاريخه.

وتصدرت الحلقة الأولى من مسلسل "ساعته وتاريخه"، على قناة "dmc"، تريند منصة الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" بعد عرضها مساء الخميس.

وسلطت الحلقة الأولى التي جاءت بعنوان "تلصص"، الضوء على قضايا الابتزاز الإلكتروني، والتي يتعرض لها الكثيرون مع انتشار منصات السوشيال ميديا، وتؤدي في بعض الأحيان إلى ضحايا نتيجة عدم علمهم بأساليب التوعية.

الحلقة الأولى

ووجهت الحلقة الأولى من مسلسل "ساعته وتاريخه"، رسائل كثيرة للتوعية عن قضايا الابتزاز الإلكتروني من خلال قالب درامي، لتنتهي الحلقة بأرقام خدمات الدعم للمواطنين في الوزارات المختلفة ووزارة الداخلية مثل الإدارة تكنولوجيا المعلومات وجرائم الإنترنت.

وضمت الحلقة الأولى نجوم من تجربة "كاستنج" التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منهم سلمى عبد الكريم وأمنية باهي وإسلام خالد وميشيل مساك ومريم كرم بجانب ضيف شرف الحلقة النجمة مايان السيد، والحلقة قصة ورؤية قانونية للمستشار بهاء المري وكتابة وإخراج عمرو سلامة.

مسلسل "ساعته وتاريخه" يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات "dmc" ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي أسدل الستار عليها منذ أيام، والرؤية القانونية للمسلسل للمستشار بهاء المري، ويشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.