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رياضة

ليفاندوفسكي يعادل إنجاز ميسي مع برشلونة

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

نجح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في تسجيل هدف التقدم لناديه برشلونة، خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، في الجولة 16 من عمر الدوري الإسباني.

رقم مميز لمهاجم برشلونة 

فمن هجمة منظمة في الدقيقة 40، وصلت الكرة إلى جوليس كوندي على الطرف الأيمن، وأرسل كرة عرضية داخل منطقة جزاء الخصم، وصلت أمام ليفاندوفسكي الذي وضعها بكل سهولة في شباك ريال بيتيس.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن روبرت ليفاندوفسكي عادل رقم أسطورة البارسا، ليونيل ميسي، بتسجيل 16 هدفا في أول 16 جولة من الليجا.


وكان ليونيل ميسي قد سجل مع البارسا، 16 هدفا في أول 16 مرحلة بالدوري الإسباني، خلال موسم 2018-2019.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الليجا برصيد 37 نقطة، فيما يمتلك ريال بيتيس 20 نقطة في المركز 11.

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البولندي روبرت ليفاندوفسكي الدوري الإسباني أوبتا للاحصائيات شبكة أوبتا للاحصائيات روبرت ليفاندوفسكي

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