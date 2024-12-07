السبت 07 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

"الخدمات البيطرية" تنظم برنامجًا تدريبيا لمواجهة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية

الخدمات البيطرية
الخدمات البيطرية
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نظمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية دورة تدريبية جديدة بعنوان "مقاومة واستخدام المضادات الحيوية" بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وذلك بمركز التدريب والتقييم بالهيئة، الحاصل على شهادة الأيزو 9001 للجودة.

دورة مقاومة واستخدام المضادات الحيوية

شهدت الدورة حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومنظمة الفاو، وتُعد هذه الدورة جزءًا من سلسلة دورات تدريبية تستهدف تدريب 200 طبيب بيطري من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أطباء الهيئة، بهدف تعزيز مهاراتهم في التعامل مع المضادات الحيوية بشكل آمن وفعال.

وأكد "شاهين" أن هذه الدورة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة الأطباء البيطريين والارتقاء بمستوى الخدمات البيطرية المقدمة، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع المضادات الحيوية بطريقة آمنة وفعالة، مما يسهم في مكافحة ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية التي تمثل تحديًا كبيرًا للقطاع البيطري.

أهداف الدورة 

وأشار الدكتور شاهين إلى أن الدورة تهدف إلى رفع الوعي بالمخاطر الناتجة عن الاستخدام غير السليم للمضادات الحيوية، وتعزيز قدرات الأطباء البيطريين على تبني أحدث الأساليب العلمية في العلاج والوقاية من الأمراض المعدية، بما يدعم صحة الثروة الحيوانية ويحقق الأمن الغذائي.

وشارك في الدورة نخبة من أكفأ الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، مما يعكس حرص الهيئة على توفير بيئة تدريبية متقدمة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني. وأضاف شاهين أن هذه الدورات التدريبية تأتي ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتطوير الأداء المهني للأطباء البيطريين، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الصحة العامة.

 

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