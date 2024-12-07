السبت 07 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

القومي لذوي الإعاقة يوضح دور صندوق "قادرون باختلاف" مع ذوي الهمم

دعم ذوي الاعاقة،
دعم ذوي الاعاقة، فيتة
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قال الدكتور حسام الأمين، المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة، إن المجلس يرسم السياسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ويُمثلهم في كافة المحافل الدولية والمحلية، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع.

 

دعم الأسرة في تربية ذوي الإعاقة

وأضاف، أن المجلس القومي لذوي الإعاقة يُحاول دمج ذوي الهمم بصورة حقيقية من خلال مبادرة "أسرتي قوتي"، عبر دعم الأسرة في تربية الأطفال، وإمدادهم بكافة المعلومات الصحية المطلوبة، وتدريب كافة مقدمي الخدمة على لغة الإشارة وسلوكيات التعامل مع ذوي الإعاقة.

 

إعداد البطل الرياضي من ذوي الأعاقة

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المحاور” تقديم فهمي بهجت، أن مبادرة "قدرتنا في رياضتنا" تعمل على إعداد البطل الرياضي من ذوي الإعاقة، والعمل على تفعيل ذوي الهمم في المجتمع، ومساعدتهم في إعداد مشاريع ريادة الأعمال.

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وأشار إلى أن المجلس القومي لذوي الإعاقة أحد أعضاء صندوق "قادرون باختلاف"، الذي يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على توفير منح دراسية، ويُساهم في تقسيط الأجهزة التعويضية، ويدعم الشمول المالي لذوي الإعاقة، وتمويل برامج التأهيل.

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