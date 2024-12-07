السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موانئ البحر الأحمر: تنسيق مع هيئة الأرصاد لتجنب آثار الطقس المتقلب

موانئ
موانئ
ads

أعلنت موانئ البحر الأحمر ، التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس ومستوى الأمواج بالبجر لضمان سلامة الملاحة بالموانئ واتخاذ القرارات السليمة لاستقبال السفن بالموانئ البحرية.

معدل تداول الحاويات 

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 25000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1040 شاحنة و215 سيارة حيث شملت حركة الواردات 12500 طن بضائع، 505 شاحنة و125 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 535 شاحنة و90 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة Alcudia Express. فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وAlcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، دليلة والحرية.

 

 كما تم تداول 2200طن بضائع و240 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا،  آور وآيلة. 

 

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ADONNIS علي متنها 6000 طن ردة قادمة من عدن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1865 راكبا بموانيها.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موانئ البحر الأحمر الأرصاد الجوي المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات حركة الواردات

مواد متعلقة

تداول 13 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

تداول 38 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول 13 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول 40 ألف طن بضائع و811 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول 25 ألف طن بضائع و756 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

تداول 14 ألف طن و787 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول 17 ألف طن بضائع و789 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

تغريم عمرو دياب 200 جنيه في قضية صفع شاب

هل يشهد سعر الدولار ارتفاعات جديدة الفترة القادمة؟ خبيرة مصرفية توضح

الأرصاد الجوية تكشف مدى تأثير الطقس السيئ في ليبيا على مصر

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد الزيادة الجديدة (تفاصيل)

مصادر تكشف عن خارطة طريق من 10 بنود لإنقاذ سوريا وحسم مصير الأسد

محمد صلاح يكشف حقيقة عودته للعب في الدوري المصري

سعر الدولار في البنوك المصرية رسميا اليوم السبت (آخر تحديث )

ترامب: إخراج روسيا والأسد من سوريا بات قريبا

منوعات

المزيد

ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

دراسة: ثلث الكائنات الحية على الأرض قد تنقرض بحلول عام 2100

مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في الصين بسبب الألعاب النارية.. ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 7- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7- 12- 2024 في الأسواق؟

سعر السكر اليوم السبت 7/12/2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لتغريم عمرو دياب وإلزامه بدفع تعويض للشاب المصفوع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة البلد وأسباب نزول بعض آياتها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام دار الهجرة (1 – 2)

تفسير حلم شرب الشاي في المنام وعلاقته بالتحذير من ارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية