قرار قضائي جديد بشأن محاكمة "سفاح عزبة رستم " بالغربية

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة برئاسة المستشار ياسر فاروق الدسوقي، وعضوية كل من المستشارين أحمد محمد محمد عبد السلام ومحمد أبو بكر الصديق محمود المهدي وهيثم حلمي علي عوض الله تأجيل محاكمة "م ش" المعروف إعلاميا ب"سفاح عزبة رستم" بتهمة قتل أمه وشقيقه وشقيقته والتمثيل بأجسادهم بتمزيقها إلي أشلاء وإضرام النيران فيها، وإلقائها بـ “حظيرة”مواشي بمنزل أسرته لـ شهر فبراير لسماع مرافعة النيابة

وكان المستشار محمد الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بـ محافظة الغربية ووكيل مكتب النائب العام أعطى توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز قطور بإحالة "محمد.م" المعروف إعلاميا بسفاح عزبة رستم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة الترصد والقتل العمد بارتكابه واقعة إنهاء حياة أمه وشقيقه وشقيقته، والتمثيل بجثثهم وإضرام النيران بهم طمعا في أموال الميراث.

تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي

كما استندت النيابة العامة في قرارها على تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي حيال ارتكاب المتهم لجرائمه الشنيعة والموثقة، فضلا عن صدور تقرير الصحة النفسية الذي أيد أن المتهم عاقل وقادر ومدرك ويمتع بنسبة ذكاء تتخطى 98٪ ويستطيع إدراكه لمراحل الجرائم المذكورة ضد أفراد أسرته.

تجديد حبس المتهم

وكان المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بـ محافظة الغربية الأسبق أعطى توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز قطور بتجديد حبس محمد الشرقاوي المتهم المعروف إعلاميا ب"سفاح عزبة رستم" 45 يوما على ذمة التحقيقات.

دفن ما تبقى من أشلائهم

كما وجهت النيابة العامة خطابا عاجلا إلى هيئة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين بسرعة الانتهاء من تقريرهم سعيا في تحديد هوية الضحايا وسرعة دفن ما تبقى من أشلائهم حسب الطرق الشرعية، فضلا عن تنفيذ قرار إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة خلال الفترة الجارية.

كما أعدت النيابة العامة تقريرا حول تفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود عيان للحادث من الجيران أبناء العزبة.

المتهم اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة

وتابعت مصادر نيابية داخل جهاز التحقيق أن المتهم اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة وهو في حالة اتزان عقلي كاملا ومدرك تماما ما ارتكبه من جريمة شنعاء في حق أسرته.

واستندت المصادر النيابية عن تقارير شهود العيان من أفراد أسرة الضحية والمتهم أكدوا أنه ليس له تاريخ مرضي نفسي سابقا.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات المستمرة مع الشاب "محمد الشرقاوي" والذي اقترف جريمة شنعاء صدمت واقع الشارع الغرباوي تزامنا مع استمرار التحقيقات لأكثر من 12 متواصلة سعيا في الوقوف علي الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب جريمته بالتخلص من أمه وشقيقه وشقيقته خلال نهاية الأسبوع الماضي.

في المقابل أفادت مصادر نيابية عن صدور قرار من النيابة العامة بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة وأطباء الطب الشرعي لمعاينة موقع الجريمة وأخذ بصمة وراثية "dna" من المتهم وضحاياه لمطابقتها وبيان مدى صلة القرابة والتعرف والتأكد من هوية الضحايا من أفراد أسرته.

كما باشرت جهات التحقيق آليات تمثيل المتهم لكافة مشاهد تنفيذ جريمته باكيا ومنهارا بداية من مراحل توثيق ضحاياه بالحبال وخنقهم واستخدام صاروخ وأسلحة بيضاء منها "سكاكين مطبخ" لتمزيق جثامين والدته وشقيقته وشقيقه في وضح النهار خلال خامس أيام عيد الأضحى المبارك الماضي.

وتابعت المصادر النيابية أن المتهم استخدم مواد حارقة منها "كيروسين" وشرع في محاولة طمس ملامح جريمته بإضرام النيران في أجسامهم ووضعها داخل حظيرة المواشي الملحقة بمنزل أسرته بنطاق عزبة رستم بقرية الشين بنطاق مركز قطور

وأفادت مصادر أمنية أنه تم ضبط المتهم الهارب عقب ارتكابه الجريمة بنحو 12 ساعة أثناء اختبائه بمصيف بلطيم بنطاق محافظة كفر الشيخ.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة رستم بخروج رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل.

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف الرائد محمد العسال رئيس مباحث قطور وعدد من سيارات الإسعاف المجهزة الي محل البلاغ، وتبين من التحريات الأولية وجود عدد 3 جثث لسيدتين وشاب الجثة الأولى والدة الشاب المتهم في بداية العقد السادس، والثانية "لشقيقة المتهم وتدعي " أ.ا.ا"في منتصف العقد الثالث، والجثة الثالثة لشقيق المتهم ويدعي "م.ا.ا" والمتهم هو الشقيق الأكبر ويدعى "محمد.ا.ا" ويبلغ من العمر 29 سنة ويعمل محاميا.

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية عن السبب وراء القتل أكدوا أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية خلال الآونة الأخيرة علي حد قولهم، كما تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا فيما نقل الجثث الي مشرحة المستشفى العام بقطور.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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