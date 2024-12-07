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رياضة

تريزيجيه وعبد القادر يسجلان، الريان يفوز 2-1 على قطر (فيديو)

تريزيجيه
تريزيجيه

فاز فريق الريان بقيادة محمود حسن تريزيجيه على قطر الذي يلعب له أحمد عبد القادر بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الدوري القطري الممتاز.

 

الريان ضد قطر

وشهدت المباراة تسجيل محمود حسن تريزيجيه وصناعة هدف لصالح الريان بينما سجل هدف قطر أحمد عبد القادر.

ويحتل الريان المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد قطر في المركز الحادي عشر برصيد ١٠ نقاط  ويتصدر الدحيل برصيد 25 نقطة.

 

تشكيل الريان:

دي سارت، حازم أحمد، مراد ناجي، فد يونس، جيديس، تريزيجيه، عبد العزيز حاتم، ديفيد جارسيا، بن شرقي، تميم منصور وبيريرا.

 

تشكيل قطر:

معتصم ماجد، ساندا، عمر أحمد، أحمد عبد القادر، كارلوس فينيسيوس، بدر بانون، علي مال، عيسى أحمد، جاسم أحمد بن مالانجو ومارتينيز.

 

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