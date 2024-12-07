السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر السكر اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق

سعر السكر
سعر السكر

سعر السكر، يتطلع الكثير من المستهلكين لمعرفة سعر كيلو السكر بالمحال التجارية والأسواق، نظرًا لكون السكر من المواد الأساسية التي تخضع لتقلبات واضحة في الأسواق.

 

أسعار السكر اليوم السبت 

سجل السكر المعبأ اليوم وفقا لآخر تحديث لسعر السكر على بوابة مجلس الوزراء نحو 35.52 جنيه للكيلو.

سعر السكر
سعر السكر

سعر السكر التموينى 

يبلغ سعر كيلو السكر المخصص للمواد التموينية نحو 12.6 جنيه.

تعرف على حجم إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

 

 

 

 

سعر السكر اليوم
سعر السكر اليوم

 

مستقبل أخضر لسكر مصر.. خطط مشتركة لحماية البيئة وزيادة الإنتاج

يكتسب موضوع تطوير صناعة السكر أهمية بالغة، فالاستدامة هي كلمة السر في عصرنا الحالي، ويعتبر السكر منتجا يعتمد عليه الملايين في حياتهم اليومية، وله تأثير كبير على البيئة والمجتمعات المحلية.

وفي إطار ذلك، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة أطر التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات حماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة في قطاع الصناعات الغذائية ولا سيما تنفيذ خطط مشتركة للإصحاح البيئي لمصانع السكر.

 

 وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أنه من الضرورى تحديد التحديات التى تواجه كل مصنع من مصانع السكر، وطرق التغلب عليها، كما اقترحت سيادتها ضرورة إعداد عرض متكامل لوضع كل مصنع من حيث الصرف الصناعى، وأبراج التبريد، واستخدام وقود الباجاس، على ان يتم توضيح محاور العمل التى العمل عليها، والعقبات  التى تم العمل على حلها خلال السنوات الماضية، والمشكلات الحالية والحلول المقترحة والتكلفة الاجمالية، والتوصيات تمهيدا للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث اتفق الطرفان على إعداد هذا المقترح ومناقشته فى اقرب وقت.

 

سعر السكر
سعر السكر

توجيهات رئاسية عليا بمتابعة العقبات التى تواجه مصانع السكر

 وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن  تقديرها للتنسيق  الفعال والتعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية لحماية الموارد المائية من التلوث وبالأخص من منشآت صناعة السكر، وايضا الجهود المبذولة لتوفيق الأوضاع البيئية لتلك المصانع، لافتة إلى أنه هناك توجيهات من رئيس الجمهورية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الوضع الراهن والمشكلات والعقبات التى تواجه تلك المصانع وطرق التغلب عليها.

ضم الاجتماع عددًا من قيادات الوزارتين، حيث حضر عن وزارة البيئة: الدكتورة شيرين فكري، مساعد الوزيرة للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، الدكتور عيد الراجحي، وعن وزارة التموين: اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية،والكيميائي صلاح فتحي، رئيس شركة السكر، وهاني العراقي، مدير عام المركز الإعلامي 

وناقش الاجتماع سبل تعزيز الممارسات المستدامة في قطاع مصانع الصناعات الغذائية، وتقليل الهدر والفاقد في الطاقة وإدارة المخلفات بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتاج مصر من السكر سعر السكر التمويني اسعار السكر اسعار السكر اليوم

الأكثر قراءة

جمعت 200 مليون جنيه، القبض على مستريحة طنطا بعد هروبها لدبي

هيئة التأمين الاجتماعي توضح تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات

بلومبرج: الأسد يقترح سن دستور جديد وإجراء محادثات مع المعارضة

خبير عسكري: دخل الجولاني الشهري 21 مليون دولار، وهذا مصير بشار الأسد

"دفاع البرلمان" تكشف عن مقترح لاستبدال خاتم شعار الجمهورية بآخر إلكتروني

هل توقف السعودية تأشيرات الزيارة للمصريين قبل رمضان؟غرفة السياحة ترد (فيديو)

هل يشهد سعر الدولار ارتفاعات جديدة الفترة القادمة؟ خبيرة مصرفية توضح

بسمة وهبة في بث مباشر: عمر زهران مات من جواه، ومش عارفة أنام بسبب الظلم

منوعات

المزيد

قطة تلجأ بمفردها لمستشفى بعد تعرضها لحادث في تركيا

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 7-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 7- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

حلم الألقاب مع المنتخب والعودة للدوري المصري.. 7 تصريحات قوية لمحمد صلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المدرس في المنام وعلاقته بتولي منصب كبير قريبا

ما مفهوم قيم الأخلاق ومكانتها في الإسلام؟

أسماء سورة البلد وأسباب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية