السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تركيا تؤكد أهمية استئناف العملية السياسية في سوريا

وزير الخارجية التركي،
وزير الخارجية التركي، فيتو

أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان صادر عنها، اليوم السبت، أهمية استئناف العملية السياسية في سوريا.

تركيا تؤكد أهمية استئناف العملية السياسية في سوريا

واجتمع، اليوم السبت، في الدوحة، ممثلون عن تركيا وروسيا وإيران؛ في محاولة لإيجاد مخرج سياسي وسلمي للأزمة في سوريا وتجنب الفوضى فيها.

وتشارك الدول الثلاث التي سيمثلها وزراء الخارجية في إطار عملية أستانا التي وضعت لإسكات صوت الأسلحة في سوريا، دون أن تكون منضوية في المعسكر نفسه على أرض المعركة.

وفقد هبت موسكو وطهران لنجدة الرئيس السوري بشار الأسد وساعدتاه عسكريًّا للقضاء على الفصائل المسلحة، فيما أنقرة التي لا تنخرط مباشرة في عمليات على الأرض، تنظر بعين الرضا إلى تقدم الفصائل.

txt

السيسي يؤكد ضرورة إيجاد حلول سياسية لأزمات سوريا والسودان وأوكرانيا

txt

سوريا ما بعد سقوط الأسد.. قوى دولية ترسم ملامح خريطة جديدة.. تشكيل حكومة انتقالية بدون بشار مع الاستعانة ببعض فلول النظام.. والجولاني يطرح نفسه جزءًا من المشروع

ويلخص المحلل في “فيريسك مايبلكروفت” للاستشارات، هاميش كينير، الوضع فيقول: “بالنسبة لأنقرة يشكل تغير موازين القوى في سوريا فرصة وخطرًا في آن”.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تركيا سوريا إيران بشار الأسد

مواد متعلقة

سوريا ما بعد سقوط الأسد.. قوى دولية ترسم ملامح خريطة جديدة.. تشكيل حكومة انتقالية بدون بشار مع الاستعانة ببعض فلول النظام.. والجولاني يطرح نفسه جزءًا من المشروع

آخر تطورات الوضع في سوريا.. سمير فرج: يشكل خطورة على المنطقة.. خبير استراتيجى: سيناريو لتغيير خريطة الشرق الأوسط لصالح الاحتلال.. وباحث: سوريا وقعت فريسة الأطماع الإقليمية والدولية

الأكثر قراءة

تغريم عمرو دياب 200 جنيه في قضية صفع شاب

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد الزيادة الجديدة (تفاصيل)

سعر الدولار في البنوك المصرية رسميا اليوم السبت (آخر تحديث )

ضبط 10 أطنان من اللحوم والدواجن الفاسدة في الجيزة (صور)

القبض على بلوجر شهير دهس مواطنا بسيارته في التجمع

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع أورلاندو

محمد صلاح يكشف حقيقة عودته للعب في الدوري المصري

القصة الكاملة لتغريم عمرو دياب وإلزامه بدفع تعويض للشاب المصفوع (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

دراسة: ثلث الكائنات الحية على الأرض قد تنقرض بحلول عام 2100

مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في الصين بسبب الألعاب النارية.. ما القصة؟

موجة صقيع قوية تضرب اليابان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 7- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7- 12- 2024 في الأسواق؟

سعر السكر اليوم السبت 7/12/2024 في السوق

البرقوق يرتفع 10 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لتغريم عمرو دياب وإلزامه بدفع تعويض للشاب المصفوع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة البلد وأسباب نزول بعض آياتها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام دار الهجرة (1 – 2)

تفسير حلم شرب الشاي في المنام وعلاقته بالتحذير من ارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية