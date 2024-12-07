السبت 07 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

السيسي يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع الدنمارك في مختلف المجالات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك  تناولت على المستوى الثنائى أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيسة وزراء الدنمارك. 

وأضاف الرئيس السيسي: كما تم تناول الفرص الاستثمارية في مصر في ظل موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها الأساسية المتطورة، فضلا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تسمح جميعها بتعزيز التعاون في مجال النقل والشحن البحري.

وأكد السيسي استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لعمل الشركات الدنماركية داخل السوق المصري بما لديها من خبرة عالمية في هذا المجال.

 

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