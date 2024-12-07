السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل أورلاندو بايرتس لمباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بيراتس،
أورلاندو بيراتس، فيتو

أعلن الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، اليوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي في الجولة الأولى على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما انتصر أورلاندو بايرتس على شباب بلوزداد في الجزائر بهدفين مقابل هدف.

تشكيل أورلاندو بايرتس  

حراسة المرمى: سيفو شين.

خط الدفاع: باسيكا ماكو - ثابيثو سيساني - نكوسيناتي سيبيسي - دينو فان روين.

خط الوسط: تالينتي مباثا - ماكيلين ماكولا - ريليبوهيلي موفوكينج - ديون هوتو - كينث سالينج.

خط الهجوم: إيفيدنس ماكجوبا.

تشكيل الأهلي أمام أورلاندو بايرتس 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله. ‏

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: رضا سليم وطاهر محمد ووسام أبوعلي. ‏

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خوسيه ريفيرو اورلاندو بيراتس الأهلي دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

صدمة في الأهلي قبل مواجهة أورلاندو بايرتس

مفاجآت هجومية، الأهلي بالقوة الضاربة أمام أورلاندو

غرفة ملابس الأهلي قبل موقعة أورلاندو (صور)

الفيفا يعلن مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

تغريم عمرو دياب 200 جنيه في قضية صفع شاب

مصير المطرب عمرو دياب بعد الحكم بتغريمه في قضية الشاب المصفوع

بيان عاجل من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في سوريا

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو والقناة الناقلة

تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية

المعارضة السورية: بدأنا عملية عسكرية لدخول دمشق

مفاجآت هجومية، الأهلي بالقوة الضاربة أمام أورلاندو

رئيس جنايات الجيزة يختبر القوى العقلية للمتهمين بقتل نجل سفير سابق (فيديو)

منوعات

المزيد

دراسة: ثلث الكائنات الحية على الأرض قد تنقرض بحلول عام 2100

مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في الصين بسبب الألعاب النارية.. ما القصة؟

موجة صقيع قوية تضرب اليابان

احذر، أدوية إنقاص الوزن المباعة عبر الإنترت فيها سم فئران وأسمنت قاتل

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7- 12- 2024 في الأسواق؟

سعر السكر اليوم السبت 7/12/2024 في السوق

البرقوق يرتفع 10 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم

المزيد

انفوجراف

نجم ليفربول الأول.. أرقام محمد صلاح أمام إيفرتون في ديربي المرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الفيل وسبب نزولها والأحاديث الواردة في فضلها

ما حكم الشراء بنقاط الخصم من متجر معين؟ الإفتاء تجيب

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (1 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية