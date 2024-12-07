المعارضة السورية: بدأنا عملية عسكرية لدخول دمشق

قالت مصادر في المعارضة السورية المسلحة لقناة الجزيرة: "بدأنا عملية عسكرية خاصة من محاور عدة لدخول العاصمة السورية دمشق".

وأعلنت فصائل المعارضة المسلحة، اليوم، سيطرتها الكاملة على منطقتي "كناكر" و"دير ماكر"، الواقعتين جنوب غرب العاصمة السورية دمشق.

وجاء هذا الإعلان عقب انسحاب القوات الحكومية من المنطقتين، وفقًا لما أكدته مصادر محلية. ولم تُصدر الجهات الرسمية أي تعليق حول التطورات حتى الآن.

يُشار إلى أن هذه المناطق تشهد تصاعدًا في التوترات العسكرية ضمن سياق الصراع المستمر في سوريا، مما يثير قلقًا متزايدًا بشأن استقرار الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

فيما نفت المؤسسة العامة للطيران المدني السوري، اليوم السبت، ما تم تداوله حول تعليق الرحلات الجوية عبر مطار دمشق الدولي.

وقال مدير عام الطيران المدني السوري باسم منصور: إن "المطار يعمل بحركة طبيعية والرحلات تسير بشكلها المعتاد".

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن وقف الرحلات الجوية في المطار.

وقال القيادي في المعارضة السورية حسن عبد الغني إن قوات المعارضة سيطرت اليوم السبت على مدينة الصنمين وتقدمت إلى مسافة 20 كيلومترا من البوابة الجنوبية لدمشق.

وخسر الجيش السوري اليوم السبت سيطرته على محافظة درعا في جنوب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في إطار سلسلة خسائر مني بها في الميدان.

وزارة الدفاع السورية تبدأ الانسحاب من أكبر المطارات العسكرية

وأفادت مصادر محلية بأن قوات وزارة الدفاع السورية تبدأ الانسحاب من مطار التيفور أكبر قاعدة عسكرية شرقي تدمر بريف حمص.

وتيفور يعدّ من أكبر المطارات العسكرية في سوريا، يوجد في محافظة حمص.

ويقع مطار تيفور، واسمه الحقيقي "طياس"، بمحافظة حمص على بعد ستين كيلومترا شرق مدينة تدمر الأثرية. ويقع في منطقة صحراوية إستراتيجية حيث توجد حقول الغاز الرئيسية في سوريا.

رئيس الوزراء القطري يحمل بشار الأسد مسؤولية تفاقم الوضع في سوريا

وأكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الوضع في سوريا يشهد تطورات متسارعة قد تزيد من خطورته في الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة إيجاد إطار سياسي مستدام لحل الأزمة.

وأشار الشيخ محمد خلال تصريحاته إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد لم يستغل فترة الهدوء السابقة لتحسين علاقته بشعبه أو اتخاذ خطوات جدية نحو المصالحة الوطنية، مما يزيد من تعقيد المشهد الداخلي.

وأضاف أن التوترات المتصاعدة في المنطقة، خاصة الصراع في غزة، ساهمت في تفاقم الوضع السوري، محذرًا من أن استمرار غياب الحلول السياسية قد يؤدي إلى تهديد وحدة سوريا ودخولها في دوامة حرب أهلية جديدة.

وشدد رئيس الوزراء القطري على أهمية تحرك المجتمع الدولي لوضع حلول جذرية تُجنّب سوريا مزيدًا من التدهور وتُعيد الاستقرار إلى البلاد.

الجيش السوري يعلن إعاد انتشار قواته في درعا والسويداء

وأعلن الجيش السوري، اليوم السبت، عن إعادة انتشار قواته في محافظتي درعا والسويداء.

وقال الجيش خلال بيان: " قامت قواتنا العاملة في درعا والسويداء بتنفيذ إعادة انتشار وتموضع وإقامة طوق دفاعي وأمني قوي ومتماسك على ذلك الاتجاه بعد أن قامت عناصر إرهابية بمهاجمة حواجز ونقاط الجيش المتباعدة بهدف إشغال قواتنا المسلحة التي بدأت باستعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحماة في مواجهة التنظيمات الإرهابية".

وأضاف: "إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن قواتنا المسلحة تتعامل مع مجريات الأحداث انطلاقًا من حرصها على أمن الوطن والمواطنين، وستواجه هذا الإرهاب بكل حزم وقوة".

تجدد الاشتباكات

وكانت وكالة روسيا اليوم، أفادت أن الجيش السوري أخلى معظم مواقعه وتجمعاته في محافظتي درعا والسويداء جنوب سوريا، وأعاد انتشاره خارجهما.

وقالت: إن الاشتباكات بين الجيش السوري والتنظيمات المسلحة تجددت على طول خط المواجهة بريف حمص الشمالي، بالتزامن مع استهدافات مدفعية مركزة ينفذها الجيش ضد مواقع تلك المجموعات في المنطقة.

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