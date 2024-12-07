بعد قليل، السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك يوقعان وثيقة نقل العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية

يوقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك، بعد قليل وثيقة هامة تهدف إلى نقل العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ما يمثل نقطة تحول كبيرة في العلاقات بين البلدين.

وعقد اليوم الرئيس السيسي جلسة مباحثات بمقر رئاسة الوزراء الدنماركي مع مته فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك.

كما التقى الرئيس السيسي خلال الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، في مستهل زيارته إلى الدنمارك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم إجراء مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى للرئيس، وفقًا للبروتوكولات المتبعة في زيارات الدولة، حيث تم عزف السلام الجمهوري المصري، ثم استعراض حرس الشرف.

كما وضع السيسي إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقل الرئيس برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن مراسم الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها من مملكة الدنمارك.



ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن شكره لملك الدنمارك على حفاوة الاستقبال، مشددًا على اعتزازه بهذه الزيارة، كونها الأولى لرئيس مصري إلى الدنمارك، ومؤكدًا تطلعه إلى أن تسفر هذه الزيارة عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.



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