السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

تجديد حبس الأب المتهم بإنهاء حياة نجله لسوء سلوكه بالشرقية

محكمة
محكمة

 قرر قاضى المعارضات بمحكمة بلبيس  محافظة الشرقية، تجديد حبس الأب المتهم بإنهاء حياة نجله بسبب عدم رضاء الأب عن أوضاع نجله وسوء تصرفاته، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل مقتل مواطن على يد شقيقه بسبب الميراث في الشرقية

اعترافات قاتل نجله الشاب أمام جهات التحقيق

 واعترف المتهم أمام النيابة العامة بالشرقية بارتكابه الجريمة: “ابنى كانت أفعاله وتصرفاته مسيئة للأسرة كلها وزهقت من كثرة الشكاوى ضده”.

أضاف: "يوم الواقعة وقعت مشادة لفظية بيننا بسبب معاتبتي له وطلبي له بتعديل سلوكه إلا أن المجني عليه رفض الانصياع لي وتهكم علي وحاول التعدي علي" إلا أنه تصدى له، واستل سكينًا وسدد له طعنة نافذة بالجسد قائلًا:"كان غرضي تأديبه بس ولكن الشيطان لعب برأسي..وربنا يسامحني".

 

عامل ينهي حياة نجله في بلبيس

 تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بورود بلاغ بوقوع حادث مقتل شاب عشريني على يد والده بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وبانتقال قوة أمنية لموقع الجريمة وبالفحص وعمل التحريات تبين حدوث مشادة لفظية عنيفة بين"السيد.ع.ع" 53 عامًا (عامل) ومقيم حي السوق بنطاق المركز ونجله ويدعى"خفاجى" 22 عامًا بسبب عدم رضاء الأب عن أوضاع نجله وسوء تصرفاته وأودت المشاجرة بحياة الشاب على يد والده طعنًا بآلة حادة (سكين) ولاذ الأب بالفرار عقب ارتكابه جريمته قبل ضبطه لاحقًا.

تمكنت القوات من تحديد مكان الجاني وضبطه وبإحالة الواقعة للنيابة العامة قررت التحفظ على جثمان المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. كما أمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.

 

عقوبة القتل العمد في القانون المصري 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من  قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

تعدد الجرائم والعقوبات
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

تشديد العقوبة على القتل العمدى 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة في شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففي هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمد، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.

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