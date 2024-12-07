السبت 07 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط تتصدر القمة المصرية الدنماركية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

يجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات بمقر رئاسة الوزراء الدنماركي مع مته فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك.

ومن المقرر أن يبحث لقاء الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن بحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية فضلا عن توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية في العديد من المجالات وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين وتطوير التعاون.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس السيسي مع رئيسي الوزراء والبرلمان الدنماركيين سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن  التطورات في قطاع غزة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك منها الوضع في ليبيا والسودان والصومال وسوريا.

كما من المقرر بحث مستجدات الوضع الإقليمي والتصعيد الخطير في المنطقة، حيث أن الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة وسبل نزع فتيل التوتر المتصاعد وإنفاذ وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية فضلا عن جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذين يعانون من أوضاع معيشية وصحية غير إنسانية وضرورة الدفع بحل جذري وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة، على نحو مستدام.

كما التقى الرئيس السيسي خلال زيارة الدنمارك الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، وذلك في مستهل زيارته إلى الدنمارك.

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه قد تم إجراء مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى للرئيس، وفقًا للبروتوكولات المتبعة في زيارات الدولة، حيث تم عزف السلام الجمهوري المصري، ثم استعراض حرس الشرف.

كما قام السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقل الرئيس برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن مراسم الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها من مملكة الدنمارك.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن شكره لملك الدنمارك على حفاوة الاستقبال، مشددًا على اعتزازه بهذه الزيارة، كونها الأولى لرئيس مصري إلى الدنمارك، ومؤكدًا تطلعه إلى أن تسفر هذه الزيارة عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.

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