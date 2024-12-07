السبت 07 ديسمبر 2024
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من البرلمان الدنماركي.. السيسي يؤكد حرص مصر على الارتقاء بكافة أوجه التعاون مع الدنمارك بما فيها العلاقات البرلمانية.. وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن، سورين جاد يانسن، رئيس البرلمان الدنماركي، وذلك في إطار زيارته إلى الدنمارك في مستهل جولة الرئيس الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس البرلمان الدنماركي رحب بالرئيس، مشيدًا بالعلاقات بين البلدين الصديقين، ومؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر لما لها من ثقل على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسي قد أعرب عن تقديره لحفاوة استقبال الجانب الدنماركي، مؤكدًا حرص مصر على مزيد من الارتقاء بكافة أوجه التعاون الثنائي مع الدنمارك، بما في ذلك العلاقات البرلمانية، لاسيما مع قيام البلدين بترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ومشيرًا إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين بما يعكس المستوى قوة وعمق العلاقات بين مصر والدنمارك، خاصةً في ضوء الدور الهام الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض جهود التنمية التي تقوم بها مصر، وفرص التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب التباحث حول التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وقام الرئيس في ختام زيارة الرئيس للبرلمان الدنماركي بالتوقيع في سجل زيارات كبار الشخصيات، متمنيًا للدنمارك وقياداتها وشعبها دوام التقدم والازدهار.

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