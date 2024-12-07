العدد (642) من «فيتو» وأبرز عناوينه: عالم بدون أمريكا!
عالم بدون أمريكا!
ماذا يخفى المستقبل حال غياب الولايات المتحدة؟
د. عبد المنعم سعيد: إسرائيل الخاسر الوحيد
السفير محمد العرابي: لا بديل لـ«واشنطن»
السفير رخا حسن: التحالفات الدولية قادرة على هز عرش الأمريكان
اللواء إبراهيم المصري: خريطة الشرق الأوسط تتغير للأفضل
إسلاميون: نهاية عصر جماعات العنف الدينى
انهيار الاستثمارات الرياضية العالمية.. واختفاء هوليوود
الأزهر والأوقاف والإفتاء يعلنون الحرب على الإلحاد
أسرار الحرير فى مدينة الحضارات
صناعة بالملايين من أشجار التوت وديدان القز بدعم مؤسسة ساويرس
درة: «وين صرنا» علامة فارقة فى حياتى.. وفلسطين فى دم كل إنسان نبيل
حكاية قرية شرقاوية وصلت إلى العالمية
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