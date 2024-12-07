السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الجمارك تعلن ضبط كمية كبيرة من السجائر المهربة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 نجحت الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، بالتعاون مع مباحث الضرائب والرسوم شمال الصعيد، في إحباط محاولة ضخمة لتهريب كمية كبيرة من السجائر الأجنبية.

جاء ذلك في إطار جهود مصلحة الجمارك المتواصلة لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني. 

 

ضبط كمية كبيرة من السجائر المهربة

 وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، وجه محمد حسن رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي توجيهات بتكليف من عبدالله مصطفي مدير عام  مكافحة التهرب الجمركي وبالتنسيق مع العميد أحمد الصاوي مدير مباحث شمال الصعيد، بتشكيل لجنة جمركية برئاسة سامر لطفي مدير إدارة مكافحة شمال الصعيد وعضوية كلا من مصطفى عرابي رئيس قسم بالمكافحة ومحمد عزت رئيس قسم بالمكافحة وبحضور قوة من مباحث الضرائب والرسوم شمال الصعيد. 

وأسفرت جهود اللجنة عن تحرير المحضر الجمركي رقم ٣٥٢٦ لسنة ٢٠٢٤ لكمية عدد ٢٧٩ كرتونة سجائر أجنبية الصنع، وقدرت قيمة المستحقات الجمركية عليها بـ 8 ملايين جنيه مصري.

تقدم صاحب الشأن (م س س ع)  بطلب تصالح باسم رئيس مصلحة الجمارك، وسدد جزء من المبلغ المستحق لحين استكمال سداد باقي المستحقات.

 وقالت مصلحة الجمارك في بيان لها أن هذه الضبطية الكبيرة تؤكد حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني من جراء التهريب، كما تؤكد مدى جدية الجهات المعنية في مكافحة هذه الظاهرة، وتعتبر ايضا رسالة واضحة للمهربين بأن مصلحة الجمارك المصرية لن تتهاون مع أي محاولة للتهرب من دفع المستحقات الجمركية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمارك مصلحة الجمارك مصلحة الجمارك المصرية رئيس مصلحة الجمارك السجائر المهربة مكافحة التهريب مباحث الضرائب مكافحة التهرب الجمركي

مواد متعلقة

وزير المالية يحدد 3 أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصرى

إحباط محاولة راكب إيطالي تهريب ساعات رولكس في مطار شرم الشيخ

بعد إلغاء الإجازات، 4 مزايا لعمل المنافذ الجمركية طوال أيام الأسبوع

إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية حول جسد راكبة بمطار برج العرب

وزير المالية: نعمل بكل جهد لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية

وزير المالية: نسعى لدعم قدراتنا ضد الصدمات وتحسين ركائز المرونة الاقتصادية

جناح الجمارك بفوود أفريكا يقديم كافة التسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة في قطاع الأغذية

حماية المنافسة يوافق على 4 عمليات استحواذ لشركات مختلفة

الأكثر قراءة

تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو والقناة الناقلة

وزارة الدفاع السورية تبدأ الانسحاب من أكبر المطارات العسكرية

بعد الارتفاعات الأخيرة.. سعر الدولار رسميا في البنوك المصرية السبت 7 ديسمبر 2024

ماذا كتب الرئيس السيسي في دفتر كبار الزوار بالبرلمان الدنماركي؟

سكاي سبورتس: ليفربول يقترب من تجديد عقد محمد صلاح لمدة موسمين

بعد الزيادة الأخيرة، كل ما تود معرفته عن أسعار باقات الإنترنت الجديدة

إخلاء سبيل الملاكم المتهم بالتعدي على أفراد أمن في الشيخ زايد بكفالة 20 ألف جنيه

منوعات

المزيد

مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في الصين بسبب الألعاب النارية.. ما القصة؟

موجة صقيع قوية تضرب اليابان

احذر، أدوية إنقاص الوزن المباعة عبر الإنترت فيها سم فئران وأسمنت قاتل

الجارديان توافق على بيع "أقدم صحيفة تصدر يوم الأحد" في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 06- 12- 2024

بكام سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة 6- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

نجم ليفربول الأول.. أرقام محمد صلاح أمام إيفرتون في ديربي المرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشراء بنقاط الخصم من متجر معين؟ الإفتاء تجيب

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (1 – 4)

ماذا يحدث لأهل النار حين يريدون الخروج منها؟، الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية