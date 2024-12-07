السبت 07 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

وزير الثقافة يتفقد قرية القرنة الجديدة "حسن فتحي" ويوجه بتكثيف الأنشطة والفعاليات (صور)

وزير الثقافة خلال
وزير الثقافة خلال جولته التفقدية، فيتو

 تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في زيارة مفاجئة، “قرية حسن فتحي التراثية” "القرنة الجديدة"، بمحافظة الأقصر. 

تفقد الوزير خلال الزيارة الخان، والمراسم، والمسرح، وقصر الثقافة، واطلع على حالة المباني التراثية.

ووجه بسرعة التنسيق مع المحافظة لاستكمال شبكة الصرف الصحي، نظرًا لما تسببه من أضرار جسيمة على المباني التاريخية.

 

رصد الأضرار الناتجة عن تأثير ارتفاع منسوب المياه الجوفية

 كما شدد على أهمية مراجعة أعمال الترميم السابقة لرصد الأضرار الناتجة عن تأثير ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ومياه الصرف الصحي، ومعالجتها بشكل عاجل لضمان الحفاظ على القيمة التاريخية والمعمارية لهذه المباني. 

 

 

 وفيما يتعلق بقصر ثقافة حسن فتحي، وجه الوزير بتكثيف إقامة الأنشطة الثقافية والفنية بشكل دوري لخدمة أبناء القرية ودعم الحراك الثقافي بها. 

تطوير "قرية حسن فتحي"

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن وزارة الثقافة ستواصل العمل الجاد على تطوير "قرية حسن فتحي" لتصبح نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على التراث العمراني المصري، مع الحرص على مواجهة أي تحديات قد تهدد هذا الإرث الثقافي.

يذكر أن المهندس حسن فتحي رائد العمارة البيئية بدأ العمل على فكرته من أجل تصميم قرية القرنة الجديدة "حسن فتحي"، والتي بدأ العمل فيها فعليًا عام 1946م

 

تضم القرية مسرحًا، ومسجدًا، يشبه في عمارته مسجد أحمد بن طولون، ومنازل من خامات صديقة للبيئة.

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