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رياضة

169 هدفًا، الأهلي يتصدر الأندية العربية الأكثر استقبالًا للأهداف في كأس العالم للأندية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

تترقب 5 أندية عربية المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2025 عبر شكلها الجديد، وسط أرقام مثيرة تحققت على مر تاريخ النسخ السابقة من البطولة، والتي تستعد لاستقبال 32 فريقًا منافسًا دفعة واحدة في النسخة المقبلة.

169 هدفًا في شباك الأندية العربية في كأس العالم للأندية 

ومع مشوار طويل للعرب في كأس العالم للأندية، وصولًا إلى الظهور المرتقب لخمسة أندية دفعة واحدة في النسخة الجديدة، فإن الشباك العربية في المسابقة التي انطلقت عام 2000، اهتزت في (169) مناسبة، عبر (15) فريقًا كان لهم شرف الظهور في المنافسات.

ويتصدر النادي الأهلي المصري قائمة أكثر الأندية العربية استقبالًا للأهداف في كأس العالم للأندية، بعد اهتزاز شباكه في (41) مرة وفقًا للبيانات الصادرة عن موقع "ترانسفير ماركت" الشهير. علمًا أن العملاق الأحمر لا يبدو الأول عربيًّا فحسب في هذا الترتيب، بل هو الأكثر استقبالًا للأهداف بين صفوف الأندية العالمية كافة.

ولا تبدو هذه الأرقام محبطة لمحبي القلعة الحمراء، خاصة أن الأهلي هو الأكثر عربيًّا وعالميًّا خوضًا للمباريات في البطولة بعدد (25) مواجهة، علمًا أن ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب، يمتلك في رصيده (14) مباراة فقط في كأس العالم للأندية.

الهلال السعودي في الوصافة والترجي ثالثًا

وفي المركز الثاني، يظهر الهلال السعودي الذي تلقت شباكه (19) هدفًا، في (9) مباريات، علمًا أن الزعيم الأزرق حقق الفوز في 3 مباريات منها وتعادل مرتين وخسر 4 مرات، فيما تحققت أفضل إنجازاته في البطولة عام 2022، حيث وصل إلى المباراة النهائية قبل السقوط أمام ريال مدريد في قمة مثيرة انتهت بنتيجة 3-5.

أما الترجي الرياضي التونسي فاستقبل (17) هدفًا في (6) مباريات فقط، بمتوسط يقترب من 3 أهداف في المباراة، محتلًا المركز الثالث في قائمة أكثر الأندية العربية استقبالًا للأهداف في كأس العالم للأندية.

وفي حصيلة الأندية العربية الأخرى في كأس العالم للأندية منذ انطلاق منافساتها، تلقت شباك الجزيرة الإماراتي (16) هدفًا في (7) مباريات، أما السد القطري فاهتزت شباكه في (15) مناسبة عبر (6) مباريات.

واهتزت شباك الرجاء المغربي في (14) مناسبة خلال (7) مواجهات خاضها بالبطولة، وبلغت حصيلة الأهداف التي تلقاها الاتحاد السعودي (9) أهداف في (5) مباريات، وتلقى العين الإماراتي (9) أهداف في (4) مباريات، والنصر السعودي 8 أهداف في 3 مباريات.

أما الوحدة الإماراتي فكان نصيبه تلقي (6) أهداف في (3) مباريات. واهتزت شباك الوداد الرياضي (5) مرات، في الوقت الذي استقبل فيه النجم الساحلي التونسي 3 أهداف في 3 مباريات. وهو ذات الأمر الذي تكرر مع وفاق سطيف باستقباله 3 أهداف، فيما تلقت شباك الدحيل القطري هدفين، واهتزت شباك نادي شباب الأهلي الإماراتي مرتين.

 

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